Nhãn hàng đăng tâm thư xin lỗi sau quảng cáo phản cảm, netizen phản ứng ra sao?

HHTO - Sau chiến dịch truyền thông bị cho là phản cảm và hạ thấp hình ảnh người phụ nữ, hãng phụ kiện thời trang C. đã đăng bài viết dài giải thích, đồng thời gửi lời xin lỗi. Phản ứng của đa số netizen hiện ra sao?

Sau khi nhận về hàng loạt ý kiến phản đối chiến dịch truyền thông mới ra mắt, nhãn hàng phụ kiện thời trang Chautfifth đã có bài đăng dài và gửi lời xin lỗi đến công chúng. Nhãn hàng nhắc đến việc khiến các bạn nữ cảm thấy khó chịu với chiến dịch truyền thông lần này. "Chautfifth đã suy nghĩ chưa đủ sâu sắc để thể hiện những gì mình muốn truyền tải một cách đúng đắn nhất dẫn đến sai lệch", trích từ bài viết. Ngoài ra, nhà sáng lập Chautfifth khẳng định bản thân là phụ nữ, đứng ở góc nhìn phụ nữ với "mong nuốn hiểu hơn về tâm lý con người". Người này còn đề cập đến việc tìm hiểu về Carl Jung - bác sĩ tâm thần và nhà tâm lý học nổi tiếng để áp dụng cho chiến dịch lần này.

Bài đăng dài về chiến dịch quảng cáo từ Chautfifth.

Tuy nhiên, thương hiệu này vẫn nhận về nhiều luồng ý kiến tranh cãi gay gắt từ cư dân mạng. Đa số ý kiến thể hiện thái độ bất bình trước bài viết, cho rằng phía nhãn hàng "không sâu nhưng cố tỏ ra màu mè". Một số còn phẫn nộ khi bài đăng nhắc đến nhà tâm lý học Carl Jung với những câu chữ mâu thuẫn, mang "mong muốn trông được 'nghệ'" thay vì mang đến giá trị ý nghĩa thực sự. Hiện tại, sức ép và làn sóng chỉ trích dành cho thương hiệu này vẫn đang dâng cao.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất bình và khó hiểu với bài đăng dài dòng của hãng.

Trước đó, chiến dịch quảng cáo "SENSITIVITY" x ASSERTION nhân ngày Quốc tế Phụ nữ của Chautfifth nhận về làn sóng chỉ trích mạnh mẽ khi tung ra những đoạn video sử dụng góc máy nhạy cảm, mang tính tình dục hóa và hạ thấp giá trị của người phụ nữ thông qua các hành động phản cảm từ một nhân vật khác là nam giới.

"Miếng hài lạnh" xoay quanh bạo lực gia đình khiến netizen phẫn nộ.

Đây là một trong số những trường hợp quảng cáo gây tranh cãi trong dịp 8/3, bên cạnh đoạn clip đùa giỡn với bạo lực gia đình, có sự xuất hiện của hai thương hiệu bánh TOUR les JOURS và son môi 3CE. Hiện tại, những bài đăng phản cảm này đã được xóa đi trên các nền tảng chính thức.