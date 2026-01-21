Ngày mai Hà Nội có thể rét hại, nhiệt độ giảm đến mức nào và có mưa không?

HHTO - Không khí lạnh đã về và nhiều nơi ở miền Bắc chuyển rét, trong ngày hôm nay nhiệt độ giảm nhanh. Ngày mai nhiệt độ còn giảm nữa, có thể khiến Hà Nội rét hại, đồng thời có khả năng mưa. Vậy dự báo ngày mai Hà Nội bao nhiêu độ và có thể mưa vào thời điểm nào?

Thời tiết ở Hà Nội đã thay đổi đáng kể do gió mùa Đông Bắc về. Trong ngày hôm nay, 21/1, không khí lạnh vẫn dồn về nên buổi chiều còn rét hơn buổi sáng, nhiệt độ cảm nhận vào buổi chiều là khoảng 16oC, rồi tiếp tục giảm vào buổi tối và đêm.

Đến sáng mai, dự báo nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội sẽ chỉ ở mức 12 - 13oC. Đây không phải là mức nhiệt độ thấp nhất từ đầu mùa Đông vì trong đợt rét trước ngày 10/1 thì ở Hà Nội đã ghi nhận mức nhiệt độ dưới 10oC rồi.

Tuy nhiên, có một điểm khác biệt so với đợt rét trước: Đó là theo phần lớn các mô hình dự báo hiện tại thì cả ngày mai nhiệt độ Hà Nội chỉ xấp xỉ 13oC, nhiều thời điểm xuống 12oC. Nếu thực tế đúng như dự báo này thì ngày mai Hà Nội có rét hại.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 22/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Đáng chú ý nữa là khả năng mưa. Đây không phải là đợt rét hanh khô và ngày mai dự báo miền Bắc có mưa rải rác. Ở Hà Nội cũng có thể mưa (phần lớn các mô hình dự báo là có mưa), nếu có thì tập trung vào buổi sáng, mưa nhỏ, chủ yếu mưa lất phất, trên phạm vi hẹp. Nhưng trời rét đậm, có thể rét hại, cộng với mưa lại càng gây cảm giác rét sâu, buốt giá.

Mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu của Mỹ) dự báo sáng mai mưa ở nhiều nơi tại miền Bắc, bao gồm Hà Nội. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Với mức nhiệt độ như trên, ngày 22/1 được dự báo là ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh lần này.

Vì vậy, ngày mai người dân ra ngoài nên mặc thật ấm, tốt nhất là có áo khoác dày chống thấm nước, nên có mũ và nên giữ ấm đường hô hấp.