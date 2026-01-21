AFC có quy định xóa thẻ, Lý Đức có được xóa thẻ đỏ để đá tranh hạng Ba không?

HHTO - Trong bản quy định về giải đấu U23 châu Á 2026 có một phần về việc xóa thẻ phạt. Quy định này áp dụng thế nào với thẻ đỏ trực tiếp? Với trường hợp của Lý Đức (U23 Việt Nam) thì thẻ đỏ trong trận gặp U23 Trung Quốc có thể được xóa để anh đá trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc hay không?

Ở các giải đấu lớn, vấn đề thẻ phạt luôn được quan tâm vì nó ảnh hưởng lớn đến quân số và tiềm năng của mỗi đội bóng. Trong trận bán kết giải U23 châu Á 2026, Lý Đức của U23 Việt Nam đã nhận thẻ đỏ trực tiếp do lỗi đánh nguội cầu thủ U23 Trung Quốc. Vậy có trường hợp nào Lý Đức được AFC xóa thẻ để anh được thi đấu ở trận tranh hạng Ba hay không?

Lý Đức bị truất quyền thi đấu trong trận với U23 Trung Quốc. Ảnh: TV360.

Theo quy định của AFC cho giải U23 châu Á 2026 thì có trường hợp thẻ được "xóa". Chẳng hạn, nếu cầu thủ hoàn thành vòng bảng và trận tứ kết mà chỉ nhận 1 thẻ vàng thì thẻ này sẽ được xóa trước vòng bán kết. Hoặc cầu thủ hoàn thành vòng loại với án treo giò một trận do nhận 2 thẻ vàng trong 2 trận khác nhau của vòng loại thì sẽ không bị chuyển tiếp án treo giò đó sang vòng chung kết.

Cơ chế này nhằm tránh việc cầu thủ vì thẻ vàng tích lũy mà bị treo giò ở giai đoạn quyết định của giải. Còn thẻ đỏ không được đề cập đến trong quy định liên quan đến "xóa thẻ".

Nói đơn giản là thẻ vàng có thể được “làm mới” theo chặng của giải đấu, còn thẻ đỏ thì không.

Trong quy định của AFC, nếu cầu thủ nhận 1 thẻ vàng sau vòng bảng và tứ kết thì được xóa thẻ đó trước trận bán kết. Thẻ đỏ trực tiếp không được đề cập, tức là không được xóa. (Ảnh chụp màn hình AFC).

Hơn nữa, thẻ đỏ trực tiếp là án kỷ luật nghiêm khắc. Cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ bị treo giò ít nhất một trận kế tiếp, trừ phi Ban tổ chức có thông báo đặc biệt. Nhưng nhìn chung thì việc thẻ đỏ được xóa là điều rất, rất hiếm, chỉ xảy ra trong một số ít trường hợp cụ thể, nếu sau khi xem lại trận đấu, Ban tổ chức xác định rằng quyết định của trọng tài là một sai lầm rõ ràng.

Với trường hợp của Lý Đức, đến hiện tại chưa có tranh cãi gì về quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài, nên Lý Đức sẽ không thể góp mặt ở trận tranh hạng Ba của U23 Việt Nam. Chắc chắn Lý Đức và các cầu thủ khác sẽ coi đây là bài học lớn để rút kinh nghiệm trong sự nghiệp của mình.

Trận tranh hạng Ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 22h ngày 23/1.