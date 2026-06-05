Nghệ sĩ duy nhất dự đám cưới Hề Mộng Dao là người số nhọ nhất showbiz Hoa ngữ?

HHTO - Trần Học Đông không chỉ là nghệ sĩ duy nhất được mời đến đám cưới Hề Mộng Dao và Hà Du Quân mà anh còn được netizen xứ tỷ dân tiếc nuối xem là “diễn viên xui xẻo nhất làng giải trí Hoa ngữ”.

Trong hôn lễ của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân, nếu như rất nhiều tiểu thư, thiếu gia tài phiệt châu Á có mặt thì chỉ có duy nhất một nghệ sĩ trong giới giải trí được mời. Đó là Trần Học Đông, bạn thân nhiều năm của cô dâu. Trong suốt thời gian Hề Mộng Dao làm người mẫu, Trần Học Đông luôn ở bên chia sẻ động viên cô. Khi Hề Mộng Dao bị bao người chế giễu vì cú ngã trên sàn diễn Victoria's Secret năm 2017, chính Trần Học Đông đã lên tiếng bảo vệ bạn mình.

Đẹp trai, tốt tính là thế nhưng Trần Học Đông lại bị xem là chàng trai số khổ nhất C-Biz. Học Đông bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, ông bà thì qua đời sớm, họ hàng lại quá nghèo túng nên phải gửi cháu vào trường nội trú. Lớn lên, Trần Học Đông theo đuổi nghề người mẫu, sau đó là diễn viên. Nhưng sự nghiệp diễn xuất của Trần Học Đông chỉ toàn những cột mốc buồn.

Anh đóng 12 phim thì có tới 11 dự án phát sóng dở dang hoặc đã chiếu xong thì bị gỡ do bạn diễn gặp bê bối. Nào là Kha Chấn Đông dùng chất cấm ảnh hưởng đến phim Tiểu Thời Đại, Tước Tích 1 và 2 thì gặp họa vì Ngô Diệc Phàm và Phạm Băng Băng, đến Hạ Chí Chưa Tới vướng bê bối của Trịnh Sảng, Đứa Con Đến Từ Thiên Đường "bay màu" vì Lý Tiểu Lộ, phim Giải Mã cũng tiêu tan vì Trương Triết Hàn bị tẩy chay. Cuối cùng, Trần Học Đông chỉ còn lại phim Vâng! Thượng Tiên Sinh vẫn còn yên ổn, dàn diễn viên không ai có rắc rối nhưng chất lượng phim này lại bị chê là quá tệ.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều xui xẻo nhất của Trần Học Đông. Đầu năm 2023, anh đang đi bộ trên vỉa hè thì bị một xe tải mất lái đâm vào, cán qua chân phải của anh. Trần Học Đông đã trải qua 4 lần phẫu thuật, đóng 12 chiếc đinh vào xương bàn chân, tập phục hồi chức năng nhưng vẫn chưa thể đi lại bình thường. Nam diễn viên chưa thể tự lo liệu, mọi sinh hoạt hằng ngày từ vệ sinh cá nhân, di chuyển đều cần có người hỗ trợ.

Tất nhiên là Trần Học Đông cũng phải tạm biệt phim trường mà chưa biết có thể trở lại được không. Và sau 3 năm ở ẩn điều trị bệnh, Trần Học Đông mới hiếm hoi lộ diện bằng bức ảnh chụp cùng cô dâu Hề Mộng Dao và lời nhắn "Phải hạnh phúc nhé". Còn khán giả đều mong từ nay về sau, Trần Học Đông sẽ không còn chịu thêm kiếp nạn nào nữa.