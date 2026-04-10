Nghi vấn Ariana Grande sẽ phát hành album phòng thu thứ 8 vào mùa Hè năm nay

HHTO - Sau hơn hai năm kể từ album "eternal sunshine", người hâm mộ đang đứng ngồi không yên trước những tín hiệu rõ rệt về một kỷ nguyên âm nhạc mới của Ariana Grande.

Cộng đồng yêu nhạc Pop đang đổ dồn sự chú ý vào Ariana Grande khi những tin tức về album tiếp theo của cô dần được hé lộ. Mới đây, trang tin TMZ vừa khẳng định nữ ca sĩ đã hoàn thiện xong album phòng thu thứ 8 (tạm gọi là dự án AG8). Theo đồn đoán, dự án âm nhạc này sẽ được ra mắt khán giả ngay trong mùa Hè năm nay, hứa hẹn một cuộc đua sôi động trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

Tin đồn này xuất hiện sau khi Ariana Grande liên tục chia sẻ hình ảnh làm việc trong phòng thu với những dòng trạng thái đầy ẩn ý. Trước đó, cô từng phủ nhận việc phát hành nhạc mới trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Variety vào tháng 1, nhưng với những động thái "lạ" gần đây, người hâm mộ cho rằng đây thực chất là một nước đi "tung hỏa mù" để chuẩn bị cho màn bùng nổ bất ngờ.

Sự trở lại lần này được xem là bước đi đầy tính toán của Ariana Grande khi trùng với thời điểm khởi động chuyến lưu diễn eternal sunshine dự kiến diễn ra vào tháng 6 của cô. Theo các nguồn tin thân cận, dự án mới được kỳ vọng là một “đĩa nhạc bùng nổ”, tiếp nối thành công rực rỡ của album eternal sunshine - album đã từng đạt chứng nhận đa bạch kim từ hiệp hội ghi âm Hoa Kỳ (RIAA) và mang về cho cô 3 đề cử Grammys.

Hiện phía đại diện của Ariana Grande vẫn chưa có thông báo chính thức về thông tin trên. Dù vậy, từ những manh mối được hé lộ, nhiều người kỳ vọng cô sẽ sớm “làm mưa làm gió” và thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc trong những tháng tới.