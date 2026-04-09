IU - Byeon Woo Seok 3 lần hợp tác gợi nhớ nhỏ bạn "lò vi sóng" - "hội đồng quản trị"

Sam

HHTO - Mối "nghiệt duyên" ở "Moon Lovers" (Người Tình Ánh Trăng) được IU - Byeon Woo Seok gọi vui là chuyện "kiếp trước".

Trong chương trình DdeunDdeun, IUByeon Woo Seok xác nhận bóng hình mờ ảo trong MV Between My Lips chính là anh. Trong Moon Lovers (Người Tình Ánh Trăng), Byeon Woo Seok là diễn viên khách mời, vào vai bạn trai "cắm sừng" Hae Soo (IU đóng). Vì thế, ở lần hợp tác thứ 3 của họ với Perfect Crown (Vương Miện Hoàn Hảo hay Phu Nhân Đại quân thế kỷ 21), fan "cảnh báo" IU cẩn thận vì "anh ấy từng phản bội chị đó".

Byeon Woo Seok chỉ xuất hiện lướt qua ở tập đầu của "Moon Lovers".

Netizen đùa rằng IU giống như nhỏ bạn thân kiên quyết không nghe lời "hội đồng quản trị" để quay lại với người yêu cũ "cờ đỏ", nhất là khi Perfect Crown cũng có bối cảnh hoàng gia tương tự Moon Lovers (bộ phim có kết thúc buồn). Nhưng khả năng cao quyết định "lò vi sóng" của IU sẽ khiến các "cốt" đổi ý vì lần này Byeon Woo Seok là Đại quân Lee Ahn chung tình và được cô theo đuổi.

Tại họp báo ra mắt phim, IU và Byeon Woo Seok chia sẻ cả hai đều không thấy gượng gạo dù suốt 10 năm qua không tương tác. Cô tiết lộ ở "kiếp này", Woo Seok sẽ bù đắp lại cho sai lầm ở "kiếp trước". "Cảm giác như chúng tôi tiếp tục phát huy sự ăn ý từ lần trước và thể hiện nó một cách trọn vẹn hơn trong tác phẩm này. Trên phim trường, Ji Eun (tên thật của IU) giúp tôi thấy thoải mái và hỗ trợ rất nhiều cho diễn xuất của tôi, tôi biết ơn em ấy vì điều đó" - nam diễn viên cho biết.

Perfect Crown đánh dấu sự trở lại của IU và Byeon Woo Seok sau thành công vang dội châu Á của Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả QuýtCõng Anh Mà Chạy. Tác phẩm này nhận được kỳ vọng lớn, liên tục giữ hạng 1 - 2 trong bảng xếp hạng phim bộ được quan tâm nhất tại Hàn Quốc từ 3 tuần trước khi phát sóng.

Perfect Crown gồm 12 tập, lên sóng từ ngày 10/4 trên MBC, Disney+, Wavve...

Sam
