Nghi vấn Địch Lệ Nhiệt Ba đang mắc kẹt ở Dubai do công ty quản lý bỏ bê, tắc trách?

HHTO - Khán giả đang vô cùng phẫn nộ khi biết những gì công ty quản lý Gia Hành đang đối xử với Địch Lệ Nhiệt Ba, khiến cô rơi vào cảnh nguy hiểm.

Theo lịch làm việc, ngày 3/3 này, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ là khách mời đặc biệt của show thời trang Dior trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris. Mỹ nhân Tân Cương là con cưng của nhà mốt này từ lâu, nên ai cũng chờ cô sẽ xuất hiện với tạo hình lộng lẫy, ấn tượng như thế nào trong sự kiện.

Địch Lệ Nhiệt Ba vừa thông báo lỡ hẹn với show Dior

Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước khi show thời trang diễn ra, công ty quản lý của Địch Lệ Nhiệt Ba thông báo cô không thể tham gia sự kiện này vì yếu tố bất khả kháng trong quá trình di chuyển. Từ đó mà netizen đặt nghi vấn Địch Lệ Nhiệt Ba đang mắc kẹt ở Dubai, khi cô quá cảnh ở sân bay Dubai trước khi bay tiếp sang Pháp.

Netizen đặt nghi vấn cô đang bị kẹt ở Dubai

Khu vực Trung Đông đang xảy ra chiến sự, hàng loạt sân bay bị đóng cửa khiến cho Địch Lệ Nhiệt Ba không thể rời khỏi Dubai và chưa biết khi nào sẽ trở về Trung Quốc. Tuy công ty Gia Hành khẳng định nữ diễn viên vẫn đang an toàn, khỏe mạnh, nhắn người hâm mộ yên tâm thì cư dân mạng vẫn lo lắng cho tình hình của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Điều trớ trêu là ê kíp đều đã đến Pháp, trừ Địch Lệ Nhiệt Ba

Đáng nói là, ê kíp đi cùng Địch Lệ Nhiệt Ba đều đã có mặt ở Paris do bay thẳng từ Trung Quốc sang Pháp nhưng lại để nữ diễn viên bay trên chuyến bay khác, dừng chân ở Dubai. Vì thế netizen lại càng phẫn nộ với công ty Gia Hành, cho rằng nhân viên quá tắc trách, đã biết tình hình khu vực Trung Đông bất ổn mấy ngày qua nhưng vẫn chọn phương án di chuyển khiến Địch Lệ Nhiệt Ba rơi vào tình thế nguy hiểm.

Netizen lo lắng cho nữ diễn viên

Khán giả suy đoán vì Địch Lệ Nhiệt Ba đang được cho là không tái ký hợp đồng với Gia Hành, nên công ty này không còn quan tâm chăm sóc cô cẩn thận. Việc không xuất hiện trong show thời trang Dior sẽ khiến mỹ nhân Tân Cương bị cho là làm việc thiếu chuyên nghiệp, mất điểm trong mắt nhà mốt. Chưa kể tới việc nữ diễn viên bị đặt vào tình thế nguy hiểm.

Dù sao đây vẫn chỉ là tin đồn chưa xác thực, netizen vẫn đang chờ công ty Gia Hành nói rõ về tình hình của mỹ nhân Tân Cương.