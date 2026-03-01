Rosé lập kỳ tích mới tại BRIT Awards, lịch trình tiếp theo là "náo loạn" Paris

HHTO - Dù đã phát hành hơn 1 năm, "APT." vẫn giúp Rosé mang về thêm chiếc cúp danh giá tại BRIT Awards - một trong những giải thưởng lâu đời và danh giá bậc nhất nước Anh.

Rạng sáng 1/3 (theo giờ Việt Nam), Rosé đã tham gia lễ trao giải BRIT Awards 2026, chiến thắng ở hạng mục International Song of the Year (Bài hát quốc tế của năm) cùng APT. (kết hợp với Bruno Mars). Truyền thông Hàn Quốc cũng như quốc tế "bùng nổ" ngay sau công bố vì Rosé là nghệ sĩ K-Pop đầu tiên trong lịch sử giành được giải thưởng tại BRIT Awards. Mở Champion - bản B-side nằm trong album mới nhất của BLACKPINK được fan đề xuất là nhạc nền hợp nhất lúc này dành cho Rosé.

Rosé "thả dáng" tại thảm đỏ BRIT Awards 2026.

Rosé diện chiếc váy đen xẻ cao của Saint Laurent, không quên đeo trang sức Tiffany & Co.

Trong bài phát biểu ngắn, cô bày tỏ lòng biết ơn và niềm hạnh phúc. Rosé cảm ơn Bruno Mars, đội ngũ của mình và cả các thành viên BLACKPINK đã hỗ trợ hết lòng. APT. là cú hích lớn trong sự nghiệp cá nhân của Rosé khi càn quét hàng loạt giải thưởng lớn ở Hàn Quốc và quốc tế, lượt stream vẫn ổn định dù đã ra mắt hơn 1 năm, được lòng khán giả mọi lứa tuổi.

Truyền thông Hàn bùng nổ sau thông tin Rosé chiến thắng. - Ảnh: @RoseFocused

Sau BRIT Awards, Rosé sẽ khởi hành đến Pháp để chuẩn bị cho sự hiện diện tại show diễn của Saint Laurent trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris Thu Đông 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 3/3.

Tối 28/2, khi chỉ còn vài giờ trước khi dự lễ trao giải, Rosé cùng hội chị em đã mở livestream Instagram để giao lưu với fan nhân dịp phát hành album DEADLINE. Sau 1 hồi chật vật không thể mời thêm 2 chị vào live do tính năng nền tảng, Rosé - Lisa đã live riêng trong khi Jisoo - Jennie làm một nhóm live song song, tạo nên viễn cảnh cồng kềnh khiến fan toàn cầu bật cười.

Dù lịch show diễn của Dior cùng ngày với Saint Laurent nhưng Jisoo đã khởi hành đến Paris từ ngày 27/2. Việc chị cả đi sớm hơn đến vài ngày làm dấy lên nhiều suy đoán về việc thực hiện lịch trình khác. Cuộc hội ngộ của bộ tứ tại Paris cũng được BLINK kỳ vọng tạo thêm content quảng bá cho GO cũng như DEADLINE.