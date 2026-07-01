Nghi vấn iPhone 18 Pro và iPhone gập ra mắt ngày 8/9, Apple sắp tạo cú hích lớn?

HHTO - Apple được cho là sẽ tổ chức sự kiện mùa Thu vào ngày 8/9 để giới thiệu loạt iPhone 18 Pro cùng mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên. Dù chưa được hãng xác nhận, nhiều nguồn tin uy tín nhận định đây là thời điểm phù hợp với lịch trình quen thuộc của Apple và có thể đánh dấu một trong những màn ra mắt đáng chú ý nhất của hãng trong nhiều năm qua.

Theo nhiều nguồn tin từ giới phân tích và các chuyên gia theo dõi Apple, hãng công nghệ Mỹ nhiều khả năng sẽ tổ chức sự kiện ra mắt thế hệ iPhone mới vào ngày 8/9/2026. Tâm điểm của sự kiện được dự đoán là iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và đặc biệt là mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên.

Hiện Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về thời gian tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, ngày 8/9 được đánh giá là phù hợp với thông lệ nhiều năm của hãng khi các sự kiện giới thiệu iPhone thường diễn ra vào tuần đầu hoặc tuần thứ hai của tháng 9, ngay sau kỳ nghỉ Lễ Lao động (Labor Day) tại Mỹ.

iPhone gập có thể lần đầu xuất hiện

Nếu các thông tin rò rỉ chính xác, sự kiện năm nay sẽ đánh dấu lần đầu tiên Apple bước chân vào thị trường điện thoại màn hình gập - phân khúc vốn đã có sự hiện diện của nhiều đối thủ như Samsung, Google hay Honor.

Tên gọi của sản phẩm vẫn chưa được thống nhất. Một số nguồn tin cho rằng thiết bị sẽ mang tên iPhone Fold, trong khi số khác dự đoán Apple có thể sử dụng tên gọi iPhone Ultra để nhấn mạnh đây là dòng sản phẩm hoàn toàn mới.

Nhiều báo cáo cho biết Apple đã dành nhiều năm nghiên cứu nhằm khắc phục các nhược điểm phổ biến của điện thoại gập, đặc biệt là nếp gấp trên màn hình và độ bền của bản lề. Đây được xem là lý do khiến hãng gia nhập thị trường muộn hơn các đối thủ.

Có thể đặt hàng trước từ ngày 11/9

Theo lịch trình được dự đoán, Apple sẽ công bố các thiết bị vào ngày 8/9, sau đó mở chương trình đặt trước (pre-order) từ 11/9. Các mẫu iPhone 18 Pro dự kiến sẽ được giao đến tay người dùng và mở bán chính thức từ 18/9.

Trong khi đó, mẫu iPhone gập có thể lên kệ muộn hơn hoặc chỉ được bán với số lượng hạn chế trong giai đoạn đầu do năng lực sản xuất chưa cao. Đây là chiến lược từng được Apple áp dụng với một số sản phẩm mới nhằm bảo đảm chất lượng trước khi mở rộng quy mô.

Apple được cho là sẽ thay đổi chiến lược ra mắt iPhone

Một điểm đáng chú ý khác là Apple được cho là sẽ thay đổi cách phát hành dòng iPhone. Thay vì giới thiệu toàn bộ các phiên bản cùng lúc như nhiều năm qua, hãng có thể chỉ ra mắt các mẫu cao cấp gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone gập trong sự kiện tháng 9.

Các phiên bản tiêu chuẩn như iPhone 18 và iPhone 18e được cho là sẽ lùi thời điểm ra mắt sang mùa Xuân năm 2027.

Nếu thông tin này trở thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên Apple áp dụng chiến lược chia hai đợt phát hành đối với dòng iPhone, qua đó giúp các mẫu cao cấp có thêm thời gian tạo sức hút trên thị trường trước khi các phiên bản phổ thông xuất hiện.

Sự kiện được mong chờ nhất của Apple nhiều năm qua

Dù còn hơn hai tháng nữa mới đến thời điểm dự kiến diễn ra sự kiện, iPhone 18 Pro và đặc biệt là chiếc iPhone màn hình gập đã trở thành tâm điểm của hàng loạt tin đồn trong thời gian gần đây.

Giới phân tích nhận định nếu Apple thực sự giới thiệu mẫu iPhone gập đầu tiên, đây sẽ là một trong những bước đi quan trọng nhất của hãng kể từ khi ra mắt dòng iPhone Pro Max hay kính thực tế hỗn hợp Vision Pro.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, mọi thông tin về ngày tổ chức sự kiện, cấu hình cũng như tên gọi của các thiết bị vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán. Apple nhiều khả năng sẽ gửi thư mời sự kiện vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 như thông lệ hằng năm.