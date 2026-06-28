Lộ hàng loạt bí mật liên quan đến iPhone 18 Pro, Apple khẩn trương điều tra

HHTO - Vụ tấn công mạng nhằm vào đối tác sản xuất của Apple tại Ấn Độ đã khiến hàng trăm nghìn tài liệu nội bộ bị phát tán, trong đó có nhiều thông tin liên quan đến iPhone 18 Pro, từ chip A20 Pro, modem C2 cho tới sơ đồ bo mạch của mẫu iPhone thế hệ mới.

Một vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn vừa làm dậy sóng giới công nghệ toàn cầu khi Tata Electronics - đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng của Apple tại Ấn Độ xác nhận đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng.

Theo các nhà nghiên cứu bảo mật, nhóm tin tặc World Leaks tuyên bố đã đánh cắp hơn 200.000 tệp dữ liệu với dung lượng lên tới 630GB, bao gồm nhiều tài liệu được cho là thuộc về Apple và Tesla.

Sự cố ngay lập tức thu hút sự chú ý bởi Tata hiện là một trong những đối tác sản xuất iPhone lớn nhất của Apple tại Ấn Độ, đảm nhận khoảng một phần ba sản lượng iPhone của hãng tại quốc gia này.

Sơ đồ bo mạch iPhone 18 Pro và tài liệu chip A20 Pro bị lộ

Theo AppleInsider, các tin tặc đã tiếp cận được nhiều tài liệu liên quan trực tiếp đến iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Trong số đó có sơ đồ bo mạch chủ, danh sách linh kiện, mã sản phẩm cũng như các bảng dữ liệu kỹ thuật của bộ vi xử lý A20 Pro thế hệ mới.

Các tài liệu được cho là mang đầy đủ đặc điểm của tài liệu thiết kế nội bộ của Apple, thậm chí còn được tạo bằng phần mềm Siemens NX - công cụ mà hãng thường sử dụng trong quá trình phát triển phần cứng.

Những sơ đồ bị rò rỉ còn tiết lộ cách bố trí linh kiện trên bo mạch, các lớp thiết kế của bảng mạch cũng như thông tin về một số nhà cung cấp tham gia vào chuỗi sản xuất iPhone thế hệ tiếp theo.

Tuy nhiên, phần lớn dữ liệu bị đánh cắp được cho là liên quan đến quy trình kiểm thử, kiểm soát chất lượng, dây chuyền lắp ráp và các phiên bản thử nghiệm của hệ điều hành iOS, thay vì những tính năng hoàn toàn mới chưa từng được biết đến.

Apple có thể tiếp tục giảm phụ thuộc vào Qualcomm

Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất từ kho dữ liệu bị rò rỉ là sự xuất hiện của modem C2 với tên mã "Ganymede". Tài liệu cho thấy Apple nhiều khả năng sẽ tiếp tục mở rộng chiến lược tự phát triển modem di động, giảm dần sự phụ thuộc vào Qualcomm.

Trong khi đó, chip A20 Pro mang tên mã "Borneo" được cho là sẽ mang đến nhiều nâng cấp về hiệu năng, khả năng xử lý hình ảnh và bảo mật hiển thị.

Nhiều nguồn tin trong chuỗi cung ứng trước đây cũng cho biết A20 Pro có thể trở thành con chip đầu tiên của Apple được sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC. Nếu thông tin này chính xác, iPhone 18 Pro hứa hẹn sẽ có bước nhảy vọt về hiệu suất cũng như khả năng tiết kiệm năng lượng.

Xuất hiện thông tin về iPhone màn hình gập

Kho dữ liệu bị đánh cắp cũng chứa một số tài liệu đề cập đến thiết bị mang mã định danh V68, được cho là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

Dù chưa có thêm thông tin cụ thể về cấu hình hay thiết kế, sự xuất hiện của mã định danh này tiếp tục củng cố các tin đồn rằng Apple đang đẩy nhanh quá trình phát triển mẫu iPhone gập, dự kiến ra mắt trong tương lai gần.

Bên cạnh đó, một số video và hình ảnh trong dữ liệu rò rỉ còn cho thấy Apple sử dụng các mô hình và thiết kế "giả" trong quá trình phát triển sản phẩm nhằm đánh lạc hướng những người cố gắng thu thập thông tin về các thiết bị chưa ra mắt.

Apple và Tata khẩn trương điều tra

Sau sự cố, Tata Electronics cho biết đã ngay lập tức kích hoạt các quy trình ứng phó an ninh mạng và khẳng định vụ việc không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty.

Theo Reuters, Apple cũng đang tiến hành điều tra và đánh giá mức độ ảnh hưởng của vụ rò rỉ. Tuy nhiên, đến nay hãng vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về những tài liệu liên quan đến iPhone 18 Pro.

Dù tính xác thực của toàn bộ kho dữ liệu vẫn đang được kiểm chứng, giới công nghệ nhận định đây là một trong những vụ rò rỉ nghiêm trọng nhất từng xảy ra đối với chuỗi cung ứng của Apple, đồng thời hé lộ phần nào những nâng cấp đáng chờ đợi trên dòng iPhone 18 Pro trước thềm ra mắt.