Từ 1/7/2026, cha mẹ phải đăng ký tài khoản mạng xã hội cho con dưới 16 tuổi?

HHTO - Không phải quy định hoàn toàn mới, nhưng từ ngày 1/7/2026, trách nhiệm của cha mẹ trong việc quản lý con sử dụng các dịch vụ trên không gian mạng sẽ được mở rộng theo Luật An ninh mạng 2025. Nhiều phụ huynh đang hiểu nhầm rằng trẻ em sẽ bị cấm dùng mạng xã hội hoặc đây là quy định lần đầu được áp dụng.

Cha mẹ phải dùng thông tin của mình để đăng ký tài khoản cho con

Theo khoản 2 Điều 16 Luật An ninh mạng 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, trẻ em sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng thì cha, mẹ hoặc người giám hộ phải đăng ký tài khoản bằng thông tin của mình và có trách nhiệm giám sát, quản lý nội dung trẻ em truy cập, đăng tải và chia sẻ.

Theo Luật Trẻ em năm 2016, trẻ em là người dưới 16 tuổi. Như vậy, quy định trên được áp dụng đối với người dùng dưới 16 tuổi khi tham gia các dịch vụ trên không gian mạng.

Đáng chú ý, quy định này không đồng nghĩa với việc trẻ dưới 16 tuổi bị cấm sử dụng mạng xã hội. Thay vào đó, pháp luật yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ phải chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi việc sử dụng Internet của con em mình nhằm bảo đảm an toàn trên môi trường số.

Không phải quy định mới hoàn toàn

Trên thực tế, yêu cầu sử dụng thông tin của cha mẹ để đăng ký tài khoản mạng xã hội cho người dưới 16 tuổi đã được quy định từ trước.

Cụ thể, điểm a khoản 3 Điều 27 Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng quy định người dưới 16 tuổi khi đăng ký tài khoản mạng xã hội phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đăng ký bằng thông tin của mình và chịu trách nhiệm giám sát, quản lý nội dung mà trẻ tiếp cận. Nghị định này đã có hiệu lực từ ngày 25/12/2024.

Do đó, thông tin cho rằng "từ ngày 1/7/2026, cha mẹ lần đầu tiên phải đăng ký tài khoản mạng xã hội cho con" là chưa hoàn toàn chính xác.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Điểm mới nằm ở phạm vi áp dụng rộng hơn

Nếu như Nghị định 147/2024/NĐ-CP chỉ áp dụng đối với tài khoản mạng xã hội, thì Luật An ninh mạng 2025 đã mở rộng phạm vi sang các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng.

Điều này đồng nghĩa với việc quy định không chỉ giới hạn ở Facebook, TikTok, Instagram hay các nền tảng mạng xã hội khác mà còn có thể áp dụng đối với nhiều dịch vụ trực tuyến yêu cầu người dùng tạo tài khoản trên môi trường số.

Việc mở rộng trách nhiệm của phụ huynh được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, hạn chế các nguy cơ như tiếp cận nội dung độc hại, bị lừa đảo, bị bắt nạt trực tuyến hoặc bị xâm phạm dữ liệu cá nhân.

Trẻ dưới 16 tuổi vẫn được dùng mạng xã hội

Theo quy định hiện hành, trẻ em dưới 16 tuổi vẫn được phép sử dụng mạng xã hội và các dịch vụ trực tuyến. Tuy nhiên, tài khoản của trẻ phải được đăng ký bằng thông tin của cha mẹ hoặc người giám hộ và người lớn phải có trách nhiệm theo dõi, quản lý quá trình sử dụng.

Như vậy, từ ngày 1/7/2026, quy định về việc cha mẹ đăng ký tài khoản cho con dưới 16 tuổi không phải là quy định hoàn toàn mới, mà là sự kế thừa và mở rộng các quy định đã được áp dụng đối với mạng xã hội từ cuối năm 2024.