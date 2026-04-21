Loạt bài đăng "Không biết làm gì thì làm tiếp viên hàng không" có nói đúng thực tế?

HHTO - Những bài đăng "bóc" nghề tiếp viên hàng không không như mọi người vẫn nghĩ, với mức lương chỉ từ 11 - 17 triệu đồng đi kèm nhiều thử thách, đang làm dậy sóng mạng xã hội. Điều này liệu có đúng?

Có thật là "công việc trong mơ"?

Nghề Tiếp viên hàng không vốn được nhiều người xem là một "công việc trong mơ", đi làm như đi du lịch, lương vài chục triệu đồng. Tuy nhiên, gần đây, một số người dùng Threads tự nhận là "người trong nghề" đã lên bài chia sẻ về mức thu nhập của công việc này thực chất chỉ từ 11 - 17 triệu đồng/ tháng, hoàn toàn không cao như mọi người vẫn nghĩ.

Bên cạnh đó, người trong cuộc cũng khẳng định, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của nghề Tiếp viên hàng không là những áp lực sức khỏe, chi phí sinh hoạt đắt đỏ và sự thật về một lộ trình thăng tiến không màu hồng.

Trước những thông tin này, cộng đồng mạng bày tỏ sự bất ngờ khi mức lương của ngành Hàng không lại tương đương với nhiều công việc văn phòng phổ thông. Tuy nhiên, những người trong ngành cho biết mức 11 - 12 triệu đồng/ tháng thường là mức lương khởi điểm dành cho nhân sự mới hoặc chỉ bay chặng nội địa. Thu nhập thực tế của tiếp viên hàng không không cố định mà phụ thuộc vào cấp bậc và tổng giờ bay mỗi tháng.

Bài chia sẻ về nghề Tiếp viên hàng không thu hút sự chú ý vì tiết lộ mức lương không "như mơ".

Cấu trúc thu nhập của ngành này bao gồm lương cơ bản (thường ở mức thấp, khoảng 4,5 triệu đồng) cộng với phụ cấp giờ bay và công tác phí (per diem). Do đó, vào các mùa thấp điểm, tổng thu nhập của tiếp viên hàng không có thể bị sụt giảm đáng kể.

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu không tích lũy đủ giờ bay quốc tế hoặc tận dụng các cơ hội kinh doanh thêm, mức lương này khó có thể duy trì cuộc sống thoải mái tại các thành phố lớn.

Áp lực "đóng chèn" và những chi phí không tên

Chia sẻ về thực tế công việc, H.S (một cựu tiếp viên hàng không) cho biết thu nhập được tính dựa trên số giờ bay thực tế, được tính bắt đầu từ khi máy bay đóng cửa, rời vị trí cho đến khi dừng hẳn và mở cửa (trong nghề gọi là đóng chèn và tháo chèn). Theo H.S, mức lương khoảng 220.000 đồng/giờ bay đã giữ cố định trong nhiều năm, dẫn đến việc thu nhập không có sự tăng trưởng đột phá so với sự biến động của giá cả sinh hoạt.

Tại TP.HCM, chi phí để duy trì tiêu chuẩn của một tiếp viên hàng không không hề thấp. H.S phân tích: "Tiền thuê phòng trọ khu vực gần sân bay khoảng 4 - 6 triệu đồng/tháng. Trừ thêm các chi phí về mỹ phẩm, chăm sóc da để đáp ứng yêu cầu ngoại hình đặc thù, ăn uống và xăng xe, một tiếp viên có thể tiết kiệm khoảng 5 - 7 triệu đồng nếu có kế hoạch chi tiêu kỷ luật".

Bên cạnh đó, việc phải thường xuyên thức khuya, dậy sớm và các rủi ro về an toàn trong quá trình di chuyển đến nơi làm việc là những đánh đổi trực tiếp về sức khỏe và sự an toàn.

Làm tiếp viên hàng không không chỉ cần "đẹp"

Bên cạnh câu chuyện thu nhập, định kiến "không biết làm gì thì làm tiếp viên hàng không" cũng bị người trong nghề phản bác. Thực tế, công việc này đi kèm những yêu cầu đặc thù về kỷ luật và tiêu chuẩn nghề nghiệp. Theo H.S, giai đoạn huấn luyện ban đầu đòi hỏi phải tiếp thu khối lượng kiến thức lớn, từ quy trình an toàn bay đến kỹ năng xử lý tình huống và ngoại ngữ.

"Để cải thiện thu nhập, tiếp viên phải nỗ lực thi nâng bậc lên vị trí cao hơn hoặc chuyển sang làm việc tại các hãng hàng không quốc tế."



Nghề Tiếp viên hàng không đòi hỏi cao cả về ngoại hình, sức khoẻ và kiến thức.

Sau khi chính thức làm việc, tiếp viên vẫn phải tham gia các kỳ kiểm tra định kỳ hằng năm bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Những bài đánh giá này ảnh hưởng trực tiếp đến lịch bay; nếu không đạt yêu cầu, nhân sự có thể bị cắt bay hoặc tạm ngưng công việc.

Ở chiều ngược lại, công việc này có ưu điểm là tính chất rõ ràng theo từng chuyến bay. Sau khi hoàn thành hành trình, công việc không kéo dài sang thời gian cá nhân. Đồng thời, việc di chuyển liên tục cũng mang lại cho tiếp viên hàng không cơ hội trải nghiệm nhiều điểm đến khác nhau.

Tuy nhiên, xét về dài hạn, nhiều tiếp viên lựa chọn tích lũy kinh nghiệm tại các hãng hàng không trong nước như một bước đệm. Sau đó, họ có thể ứng tuyển vào các hãng hàng không quốc tế để cải thiện thu nhập và chế độ đãi ngộ, hoặc chuyển hướng sang các lĩnh vực khác khi đã có nền tảng tài chính và trải nghiệm.

Khi những chia sẻ từ người trong nghề ngày càng xuất hiện nhiều hơn, mỗi người sẽ tự tìm được cho mình đáp án của câu hỏi "tiếp viên hàng không có còn là nghề mơ ước?". Với một số người, đó vẫn là trải nghiệm đáng thử. Nhưng với số khác, "hào quang" có thể chỉ là điểm bắt đầu của một bài toán dài hơn về thu nhập và lựa chọn cuộc sống.