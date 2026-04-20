Hũ ăn dặm HiPP nghi nhiễm thuốc chuột: 2 dấu hiệu nhận biết sản phẩm nguy cơ

HHTO - Một số sản phẩm ăn dặm của HiPP đang bị thu hồi khẩn cấp tại châu Âu sau khi một hũ bị phát hiện có thuốc diệt chuột. Tại Việt Nam, cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu rà soát, thu hồi, đồng thời đưa ra cảnh báo đến hệ thống phân phối và người tiêu dùng.

Thương hiệu HiPP, trụ sở tại Đức, đã thu hồi các hũ thức ăn dặm tại hơn 1.000 siêu thị SPAR ở Áo (SPAR là chuỗi siêu thị bán lẻ thực phẩm rất lớn), vì có khả năng một "chất nguy hiểm" đã được đưa vào hũ khoai tây và cà-rốt nghiền, theo trang CNA.

Cảnh sát đã thu các hũ thức ăn dặm ở Áo, Cộng hòa Séc và Slovakia trong khi việc điều tra vẫn đang tiếp tục ở Đức, theo thông báo của cảnh sát tỉnh Burgenland (Áo).

Phía cảnh sát nói, một mẫu sản phẩm (loại hũ 190 gram) bị thu giữ đã được kiểm tra vào chiều thứ Bảy (18/4) và nó dương tính với thuốc diệt chuột. Cảnh sát tin rằng còn ít nhất một hũ nữa đã được bán ra, theo trang Krone.

Cơ quan bảo vệ thực phẩm của Áo cho rằng chất độc này có thể đã được đưa vào như một phần của kế hoạch tống tiền, theo trang DW.

Loại sản phẩm đang bị thu hồi do một hũ bị phát hiện có chất độc. Ảnh: Stefan Steinkogler.

Cảnh sát miêu tả những hũ ăn dặm khả nghi có 2 dấu hiệu:

- Có một cái nhãn dán màu trắng có hình tròn màu đỏ ở đáy hũ.

- Nắp đã bị mở hoặc bị hỏng.

Cảnh sát cảnh báo người tiêu dùng không sử dụng những sản phẩm thế này, và nếu cầm vào những sản phẩm đó thì phải rửa tay kỹ bằng xà phòng.

Thương hiệu HiPP cho biết, không thể loại trừ khả năng sản phẩm bị can thiệp (bị đưa chất độc vào) hoặc bị làm giả. Họ cũng cảnh báo việc tiêu thụ các lọ thức ăn nhiễm độc có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Ở nước ta, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị các cơ quan chức năng trên cả nước khẩn trương kiểm tra, thông báo tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng để ngừng sử dụng sản phẩm thuộc diện cảnh báo, theo Tiền Phong.