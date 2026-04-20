Hoa hậu Hà Trúc Linh mong muốn truyền cảm hứng du lịch về quê hương Đắk Lắk

HHTO - Trong chuyến ghi hình quảng bá du lịch Đắk Lắk, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đã có cơ hội đi qua rất nhiều địa danh tuyệt đẹp và giàu giá trị lịch sử, nàng hậu hy vọng những khoảnh khắc này sẽ truyền cảm hứng để mọi người đến và cảm nhận Đắk Lắk theo cách của riêng mình.

Trong chuyến ghi hình quảng bá du lịch Đắk Lắk, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đã có cơ hội đi qua rất nhiều địa danh tuyệt đẹp và giàu giá trị lịch sử, từ những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ, biển xanh cát trắng đến các di tích mang đậm dấu ấn thời gian. Mỗi nơi đặt chân đến đều để lại trong nàng hậu một cảm xúc rất riêng.

Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ: "Không chỉ là “đi và ngắm”, Linh còn được sống trong văn hoá nơi đây, lần đầu trải nghiệm nghi thức uống rượu cần, hòa mình vào không gian cồng chiêng, thưởng thức bữa cơm đồng bào ấm áp và đặc biệt là khám phá thế giới cà phê với thật nhiều điều thú vị.

Đắk Lắk với Linh không chỉ là quê hương hay là một điểm đến, mà là một hành trình của trải nghiệm, của kết nối và của những ký ức rất đẹp.

Hy vọng những khoảnh khắc này sẽ truyền cảm hứng để mọi người một lần đến và cảm nhận Đắk Lắk theo cách của riêng mình."

Hà Trúc Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 cách đây 10 tháng. Nàng hậu gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng và phong thái tự tin. Nàng hậu được đánh giá cao ở sự thông minh, năng động, khả năng giao tiếp tốt cùng hình ảnh trong sáng. Sau khi giành vương miện, người đẹp đại diện cho hình ảnh hoa hậu hiện đại: Trẻ trung, học vấn tốt và hướng tới các hoạt động cộng đồng.

Đảm nhiệm Đại sứ Du lịch của tỉnh Đắk Lắk năm 2026, Hoa hậu Hà Trúc Linh cho rằng đó không chỉ là một niềm vinh dự mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của một người con Đắk Lắk. Người đẹp mong rằng mình có thể góp một phần nhỏ bé để lan tỏa vẻ đẹp của quê hương, từ văn hóa, con người đến thiên nhiên hùng vĩ.

