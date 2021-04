Người lái máy xúc "tí hon" giúp giải cứu tàu Ever Given lần đầu xuất hiện, anh ấy nói gì?

HHT - Khi bức ảnh chiếc máy xúc nhỏ xíu đang cố múc cát ở mũi tàu Ever Given được đăng lên mạng, nó lập tức trở thành… meme để mọi người cười, vì ai cũng cho rằng cái máy xúc bé như thế thì làm được gì. Nhưng giờ đây, người lái chiếc máy xúc ở kênh đào Suez đó đã trở thành một “người hùng quốc gia”, và vì sự tò mò của rất nhiều người nên anh đã lần đầu tiên lên tiếng.

Bạn hẳn đã nhìn thấy chiếc máy xúc màu vàng đó. Trông nó như một người tí hon đứng bên cạnh người khổng lồ là tàu Ever Given lúc kênh đào Suez còn chưa thông. Tuy hình ảnh chiếc máy xúc đã được "chế" thành hàng ngàn meme và nổi tiếng khắp thế giới, nhưng đến giờ, danh tính người lái và vận hành chiếc máy xúc mới được tiết lộ, sau khi rất nhiều người đã hỏi và muốn chúc mừng bởi anh đã góp công sức để “giải phóng” con đường vận chuyển quốc tế quan trọng.

“Người hùng” giúp đào đất để “thả” tàu Ever Given chính là Abdallah Abdelgawad, 26 tuổi, làm nghề lái máy xúc (tất nhiên) với mức lương 190 đôla/ tháng (khoảng 4,4 triệu đồng).

Anh Abdallah kể lại, hôm 23/3, anh đi làm vào lúc 7 giờ sáng như thường lệ nhưng thấy cổng bị chặn. Thế nên anh quay về nhà, cách kênh đào Suez khoảng 30 phút đi đường. Nhưng vừa về đến nhà, Abdallah lại nhận được điện thoại của quản lý, bảo rằng phải đến bờ phía Đông của kênh đào ngay lập tức.

Khi đến, Abdallah thấy một chiếc ô tô của Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez đang đợi mình. Không biết rằng trước mắt mình là cả một sứ mệnh khổng lồ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, anh Abdallah rụt rè giải thích rằng lúc nãy anh đã đến nhưng không vào được khu vực kênh vì hình như có con tàu đang chặn. Sếp anh đáp rằng, chính anh sẽ phải ra đó, vì chính con tàu đó.

Abdallah kể, sau khi nghe thông tin tóm tắt tại hiện trường và từ kinh nghiệm của mình, anh biết rằng mũi tàu bị kẹt sâu vào lớp bùn bên dưới. Nên anh biết mình phải đào thật sâu ở cả hai bên mũi tàu thì may ra mới giải thoát cho nó được.

Cho nên, đó là những việc mà anh cứ cặm cụi làm trong những ngày tàu Ever Given còn mắc kẹt ở kênh đào. Thậm chí, anh Abdallah còn biết cả những meme với ảnh anh lái máy xúc đào bùn ở mũi tàu. Khi trò chuyện với truyền thông Ai Cập, Abdallah bảo, ban đầu những meme chế giễu đó cũng khiến anh hơi buồn. Nhưng đến khi con tàu hết mắc kẹt thì anh cũng quên hết những nỗi buồn ấy.

Công việc của Abdallah rất vất vả, và ngày 29/3, khi Ever Given cuối cùng cũng hết mắc kẹt, thì Abdallah mệt lử, cơ thể bị tê cứng. Đến giờ, khi cư dân mạng lại coi việc anh lái chiếc máy xúc nhỏ xíu, cần mẫn xúc bùn là nguồn cảm hứng nhiều hơn là một meme để cười đùa hoặc chế giễu, thì Abdallah kết luận: “Đừng coi thường hoặc chế nhạo những người yếu thế, bởi một chiếc máy xúc nhỏ xíu cũng đóng vai trò rất lớn trong việc "giải cứu" con tàu to hơn nó gấp 500 lần đấy thôi”.

