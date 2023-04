"Người Ôm Pháo Hoa" có đủ sức giúp sự nghiệp của Đông Nhi thăng hoa trở lại?

HHT - Trở lại với single "Người Ôm Pháo Hoa", Đông Nhi khiến người hâm mộ bồi hồi hoài niệm về chất nhạc Teen Pop từng được cô thể hiện rất thành công. Tuy vậy, giữa dòng chảy âm nhạc Gen Z đa màu sắc, bước đi này của Đông Nhi liệu có làm nên chuyện?

Sau thời gian im ắng vì lùm xùm với fanclub, Đông Nhi chính thức trở lại đường đua V-Pop với sản phẩm Người Ôm Pháo Hoa, mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm sự nghiệp. Hợp tác cùng nhóm nhà sản xuất trẻ DTAP, nữ ca sĩ bất ngờ mang trở lại phong cách âm nhạc đã làm nên tên tuổi của cô trong những ngày đầu sự nghiệp.

Người Ôm Pháo Hoa là sản phẩm tuy mới mà cũ của Đông Nhi.

Người Ôm Pháo Hoa là một bài hát kể về một mối tình đã từng rất hạnh phúc nhưng lại ngắn ngủi, cũng giống như pháo hoa rất rực rỡ nhưng chóng tàn. Những khoảnh khắc đẹp đẽ này khiến cho chúng ta tiếc nuối, muốn ôm giữ mãi nhưng không thể vì pháo hoa vẫn phải tàn dưới ánh trăng.

Để tạo cảm giác hoài niệm, ca khúc sử dụng tiếng violin quen thuộc trong âm nhạc của Đông Nhi giai đoạn đầu, sau đó được đẩy lên cao trào dồn dập với phần Intro của dàn nhạc giao hưởng. Đáng chú ý, DTAP cũng chủ đích sử dụng câu hát I'm in love with you từ bản hit Ngọt Ngào cho phần melodic rap.

Phần hình ảnh được thưc hiện với concept tinh giản như một sân khấu live của Đông Nhi. Nữ ca sĩ đầu tư cho phần ánh sáng, đặc biệt là công nghệ mapping để cộng hưởng mang đến một không gian âm nhạc thăng hoa cho ca sĩ và người xem. Song song đó, hình ảnh vốn đặc trưng trong suốt hành trình sự nghiệp của Đông Nhi là ánh trăng, đàn violin, đàn piano… được đưa vào MV nhằm tăng thêm cảm xúc cho khán giả.

Sau 3 ngày phát hành, MV Người Ôm Pháo Hoa mang về 1,1 triệu lượt xem trên YouTube, đứng thứ 3 trong danh mục Âm nhạc Thịnh hành. Ca khúc nhận nhiều lời khen trên mạng xã hội, đặc biệt đến từ các fan lâu năm của nữ ca sĩ, vì đã mang trở lại chất nhạc gắn liền với một thời thanh xuân của họ.

Tuy vậy, cũng có ý kiến so sánh Người Ôm Pháo Hoa với ca khúc Trung Quốc Xem Như Gió Chưa Từng Thổi Qua. Trong khi đó, đoạn nhạc đầu được cho là giống Sick Enough To Die của MC Mong. Trước nghi vấn của cộng đồng mạng, phía Đông Nhi cho biết: "Bài hát sử dụng âm thanh đặc trưng của nữ ca sĩ trong các hit cũ. Người Ôm Pháo Hoa dùng sample của ca khúc "Ngọt ngào" và một số bài hát khác ra mắt cách đây nhiều năm. Không có chuyện ê-kíp đạo nhạc".

Tuy vậy, xét trong dòng chảy âm nhạc Gen Z đa sắc màu hiện tại, Người Ôm Pháo Hoa có phần đơn điệu. Phần drop tiếp tục là điểm yếu chí mạng của DTAP, chưa đủ "đô" để đẩy cao trào nhưng cũng không đủ sáng tạo để giúp ca khúc mới mẻ hơn.

Phần lời so sánh chuyện tình cảm với hình ảnh pháo hoa cũng không được triển khai triệt để, chưa thật sự để lại nhiều ấn tượng với người nghe. Nếu nằm trong một full album, Người Ôm Pháo Hoa sẽ là một ca khúc tạm ổn, nhưng khó có thể giúp Đông Nhi "bắt trend" với xu hướng âm nhạc hiện tại.