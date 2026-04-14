Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Làn sóng phim kinh dị Việt chưa hạ nhiệt: "Lầu Chú Hỏa" tung poster đầy bí ẩn

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Làn sóng phim kinh dị Việt vẫn chưa hạ nhiệt khi rất nhiều dự án đã sẵn sàng công chiếu vào mùa Hè năm nay. Trong số đó, "Lầu Chú Hỏa" đang là cái tên thu hút nhiều sự chú ý với tấm poster đầy bí ẩn.

Nhiều ý kiến cho rằng 2026 là năm bùng nổ của phim Việt, khi gần như tuần nào cũng có phim nội địa ra rạp. Đặc biệt trong dịp Hè năm nay, hàng loạt dự án kinh dị đã “xếp hàng” chờ ngày công chiếu như Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, Ốc Mượn Hồn, Ma Xó, Lầu Chú Hỏa...

Sự cạnh tranh về doanh thu vì thế được dự báo sẽ càng thêm gay gắt. Tuy nhiên, đây cũng là tín hiệu tích cực của điện ảnh Việt: Khán giả có nhiều lựa chọn hơn, đồng thời buộc các nhà làm phim phải đầu tư chỉn chu hơn nếu muốn kéo người xem ra rạp.

Nhiều phim kinh dị Việt sắp ra mắt vào dịp Hè.

Nhà sản xuất Lầu Chú Hỏa vừa hé lộ poster đầu tiên của phim, ghi lại khung cảnh nhóm 6 bạn trẻ hướng ánh nhìn về phía căn nhà phủ đầy ám khí, như báo hiệu hành trình dấn thân khám phá những bí ẩn bị chôn giấu của gia chủ. Căn nhà cổ hiện lên với vẻ bề thế, bốn phía bao trùm bởi bóng tối huyền hoặc.

Trên ban công tầng hai, hình ảnh một thiếu nữ mặc áo trắng, tóc xõa dài đứng trước căn phòng hắt ra ánh sáng đỏ tạo ấn tượng thị giác mạnh, đồng thời gợi cảm giác rùng rợn. Phải chăng đó chính là hồn ma cô con gái mắc bệnh hiểm nghèo trong truyền thuyết về “con ma nhà họ Hứa” đã được người đời truyền tai suốt hàng trăm năm qua?

Lầu Chú Hỏa lại có hướng khác biệt so với nhiều phim kinh dị.

Cùng thuộc thể loại kinh dị, Lầu Chú Hỏa không đi theo lối hù dọa thuần túy mà lựa chọn cách kể chuyện chân thực, tập trung khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật và bầu không khí nặng nề trong căn nhà.

Trước đó, nhà sản xuất từng lo ngại hướng đi này có phần khác biệt so với mặt bằng phim kinh dị Việt, nên kiên nhẫn chờ thời điểm phù hợp. Từ đầu năm 2026 đến nay, nhiều tác phẩm với cách tiếp cận mới đã ra rạp và nhận được phản hồi tích cực, cho thấy khán giả ngày càng cởi mở với những hình thức kể chuyện khác biệt.

#phim kinh dị #Lầu Chú Hỏa #phim hè 2026 #phim kinh dị Việt

