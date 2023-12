Nhạc K-Pop 2023: NewJeans và IVE chiếm sóng, nhóm nam "mất tích" ở tốp đầu

HHT - Melon - nền tảng âm nhạc trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc vừa công bố dữ liệu đánh giá cuối năm 2023 của các nghệ sĩ K-Pop. Trong đó, JungKook là nghệ sĩ nam nổi trội giữa các nhóm nữ, nhưng các nhóm nhạc nam lại “mất tích” ở hạng đầu.

Không nói quá khi khẳng định rằng 2023 tiếp tục là năm của các nhóm nhạc nữ, đặc biệt là các nhóm thuộc thế hệ thứ 4. Hàng loạt ca khúc của các nhóm nhạc nữ Gen 4 đều đạt được thành tích nổi bật.

Bản hit I AM của IVE tích lũy được hơn 200 nghìn lượt thích và trở thành bài hát được yêu thích nhất trong năm. Bài hát còn rất được lòng công chúng khi giữ vị trí thứ 3 của BXH Melon Top 100 năm nay. IVE cũng cho thấy sự công phá của mình khi có ba bài hát đứng đầu BXH Melon Daily với Kitsch, I AM và Baddie.

NewJeans cũng cho thấy khả năng của mình qua Hype Boy. Dù đây là bài hát được phát hành vào năm 2022 nhưng Hype Boy cho thấy sức bền bỉ của mình khi là ca khúc “ăn dầm nằm dề” lâu nhất trong Top 10 Melon Daily. Ngoài ra, Ditto, OMG và Hype Boy lần lượt giữ ba vị trí đầu trong số các ca khúc được bật nhiều nhất trong danh sách được lựa chọn của các DJ năm nay.

Trước những thành tích “khủng” của hai nhóm nữ đứng đầu Gen 4, Seven của “em út vàng” Jungkook nhà BTS là bài hát đầu tiên của nghệ sĩ nam đứng đầu trên BXH Melon Daily. Đồng thời, Seven cũng cán 100 nghìn lượt thích nhanh nhất trên Melon năm 2023 chỉ sau 10 ngày phát hành.

Người hâm mộ còn tinh ý nhận ra rằng chưa nhóm nhạc nam nào góp mặt trong danh sách các nghệ sĩ có bài hát chiếm vị trí đầu tiên trên BXH Melon Daily năm nay. Ngoài Seven của Jungkook và Love Lee của hai anh em AKMU, các ca khúc đạt thứ hạng số một trên BXH Melon Daily đều đến từ các nhóm nữ Gen 4. Các năm trước, dàn nhóm nam nhà YG và BTS là những đại diện cho idol nam đạt vị trí đầu tiên trên BXH Melon Daily với những siêu phẩm như Still Life (BIG BANG), Butter và Dynamite (BTS), Ah Yeah (WINNER),...

Dù các nhóm nam vốn không được đánh giá cao ở mảng nhạc số nhưng mọi người vẫn hy vọng bài hát The First Snow của EXO sẽ đạt được thứ hạng này. Dù đã phát hành cách đây nhiều năm nhưng The First Snow luôn “phóng tên lửa” leo hạng trên BXH mỗi khi thời tiết Hàn Quốc bắt đầu chuyển Đông.