Những idol "cá kiếm" giỏi nhất K-Pop: Jisoo BLACKPINK, IU, J-Hope BTS đều có mặt

HHT - Những bài hát đứng đầu các bảng xếp hạng, loạt tour diễn cháy vé, hợp đồng triệu đô với các thương hiệu xa xỉ và vô số bất động sản đắt giá... tất cả đều mang lại khối tài sản kếch xù cho các ngôi sao hàng đầu K-Pop.

PSY

Park Jae-sang là một ca sĩ, rapper, nhạc sĩ và nhà sản xuất thu âm thành công, vốn được biết đến với nghệ danh PSY. Anh được xem là một trong những thần tượng K-Pop giàu nhất và nổi tiếng nhất thế giới sau khi phát hành ca khúc tỉ view Gangnam Style.

Bên cạnh âm nhạc, nam ca sĩ kiêm rapper này còn dấn thân vào thế giới quảng cáo và thương mại. PSY đã trở thành đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng thời trang và game. Theo các nguồn tin, PSY kiếm được ước tính khoảng 8 triệu USD từ hợp đồng với các thương hiệu như Samsung và Cruciani. PSY còn là chủ sở hữu của căn hộ trị giá 1,25 triệu USD trên Đại lộ Wilshire ở trung tâm Los Angeles, Mỹ. Đồng thời, anh sở hữu một phòng trưng bày nghệ thuật kiêm quán cà phê mang tên Takeout Draw ở Itaewon, Seoul trị giá 50 triệu USD.

IU

Ca sĩ Lee Ji Eun, hay còn gọi là IU, đã khẳng định mình là một trong những ngôi sao thành công nhất châu Á. Từ âm nhạc và thời trang, cho đến diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc, IU cũng là đại diện cho rất nhiều thương hiệu, bao gồm trò chơi điện tử, nhãn hiệu quần áo, mỹ phẩm và bánh kẹo… Cô là gương mặt đại diện cho các thương hiệu như Samsung, Nongshim, ISOI, The Same, Qdush (Trung Quốc), G by Guess, Woori Financial Group, Chamisul Soju, Jeju Samdasoo và Homeplus. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn được bổ nhiệm làm Đại sứ toàn cầu cho Gucci vào tháng 3/2022.

Về tài sản xa hoa, IU là chủ nhân căn penthouse xa hoa trị giá 11,7 triệu USD ở khu Eterno Cheongdam, Seoul. Cô cũng sở hữu nhà ở Bangbae, Yangpyeong-gun và Gwacheon.

Jisoo

Với nhiều giải thưởng được ghi nhận, Kim Jisoo đang có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ sau khi ra mắt cùng nhóm BLACKPINK. Cô cũng là một trong những ngôi sao K-Pop được theo dõi nhiều nhất trên Instagram, với hơn 76,3 triệu người đăng ký. Là nữ nghệ sĩ solo K-Pop đầu tiên trong lịch sử có hơn 1 triệu đơn đặt mua album trước khi phát hành.

Jisoo có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong làng thời trang thế giới và được chọn làm Đại sứ thương hiệu toàn cầu của Dior. Jisoo còn là gương mặt đại diện cho các thương hiệu như Cartier và Kiss Me.

j-hope

Jung Ho-seok, hay còn gọi là j-hope là thành viên giàu có nhất nhóm BTS. Rapper này đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ chủ yếu thông qua việc sản xuất âm nhạc, bán album và sáng tác nhạc cho nhóm BTS.

Bên cạnh việc sản xuất âm nhạc, sự hợp tác với các thương hiệu cao cấp của j-hope đã góp phần to lớn làm gia tăng giá trị tài sản. Rapper này đã trở thành Đại sứ thương hiệu Louis Vuitton và xuất hiện trong nhiều quảng cáo với các thương hiệu trong nước và quốc tế, chẳng hạn như chiến dịch giày sneaker Blaze of Glory (BOG) Sock của PUMA, LG và Samsung.

Nam ca sĩ hiện sở hữu một căn hộ cao cấp tại khu phức hợp Forest Trimage ở Seoul. Căn hộ được mua với giá 1,2 triệu USD vào năm 2016, đưa j-hope trở thành thành viên BTS đầu tiên mua được nơi ở riêng. Rapper cũng là chủ nhân của chiếc Porsche Carrera 911 có giá khoảng 84.000 USD.