Nhan nhản clip dạy làm pháo nổ tại nhà trên YouTube: Nguyên liệu dễ mua, hậu quả khôn lường

HHT - Dựa theo công thức tìm được trên mạng, cách làm đơn giản, nguyên liệu rẻ, dễ tìm, không ít người ham vui đã tự chế thuốc, pháo nổ tại nhà. Tuy nhiên, điều họ không thể lường trước chính là những rủi ro lớn ảnh hưởng đến của cải và sinh mạng như vụ 4 bạn nhỏ tại Đắk Lắk thương vong do làm pháo nổ tại nhà ngày 25/12.

Chiều 26/12, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận có 2 bạn nhỏ tử vong và 2 bạn khác bị thương trong vụ nổ tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk ngày 25/12. Nguyên nhân vụ nổ được xác định xuất phát từ việc một bạn nhỏ mua thuốc trên mạng để tự chế pháo. Các bạn học sinh này tập trung làm pháo tại nhà bà H. Trong lúc trộn thuốc, một lượng thuốc bị đổ ra ngoài, một bạn đã dùng bật lửa đốt phần thuốc này bốc cháy lan qua khu vực trộn thuốc, gây nên tiếng nổ lớn.

Trước đó, ngày 22/12, công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cũng phát hiện 1 học sinh chế tạo pháo nổ để bán dịp Tết Nguyên đán 2023. Đêm 12/12, công an xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã phát hiện 2 học sinh lớp 8 trường THCS Phú Thọ đang có hành vi sản xuất pháo nổ. Tất cả các trường hợp trên đều chế pháo dựa theo hướng dẫn trên mạng. Các bạn học sinh đều không lường trước sự nguy hiểm từ hành động của mình.

Không khó để tìm các video dạy cách chế pháo, thuốc nổ tại nhà. Chỉ cần gõ từ khóa "cách làm pháo" hoặc "làm pháo", hàng loạt video hướng dẫn cách làm các loại pháo khác nhau được đề xuất, phổ biến là pháo diêm - loại pháo được làm từ đầu diêm nghiền mịn, nén chặt trong cuộn giấy.

Hầu hết các video đều hướng dẫn làm thuốc nổ từ 3 nguyên liệu: KClO3 (Kali Clorat), lưu huỳnh và bột than. Các loại chất này có thể dễ dàng tìm mua riêng lẻ tại các cửa hàng hoặc trên các trang thương mại điện tử với giá thành từ 20K trở lên. Trên một số trang thương mại điện tử, bộ 3 nguyên liệu chế pháo tại nhà này được bán theo combo, nhưng được "ẩn danh" dưới dạng phân bón. Các loại dây cháy chậm, vỏ pháo... cũng không khó để tìm mua trên mạng.

Trên thanh tìm kiếm của các trang thương mại điện tử, chỉ cần người dùng gõ tên một trong ba nguyên liệu kể trên, thanh tìm kiếm sẽ tự động nổi đề xuất liên quan đến các nguyên liệu còn lại.

Tùy vào tỉ lệ trộn 3 loại nguyên liệu này mà "độ nổ" của pháo cũng sẽ thay đổi. Đồng nghĩa chỉ cần trộn sai tỷ lệ, từ công cụ tưởng chừng mua vui, nó sẽ trở thành "hỗn hợp tử thần" có thể cướp đi sinh mạng của người xung quanh. Chưa kể, không ai có thể xác định chính xác thành phần có trong các chất này và tính nguy hại của nó. Tuy nhiên, vì ham lợi, ham vui hoặc chưa hiểu rõ những nguy hại mà loại pháo nổ tự chế này gây ra, không ít người vẫn bất chấp "chế pháo".

Theo Sức khỏe & Đời sống, bác sĩ Nguyễn Thái Ngọc Minh - Khoa Hồi sức, bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác cho biết đa số người chế tạo pháo do tiếp xúc gần, nên khi phát nổ dễ bị các tổn thương nặng ở mặt, mắt, tay, cổ, ngực... Vết bỏng nặng sẽ gây nhiễm độc và để lại nhiều di chứng thẩm mỹ như sẹo xấu, sẹo co kéo, nặng hơn là ảnh hưởng tới cơ, xương... Ngoài ra, sau khi xuất viện, người bệnh còn phải tiếp tục đối mặt với di chứng về cả tinh thần.

Bác sĩ Ngọc Minh cho biết thêm, pháo tự chế còn gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp do chứa nhiều bụi kim loại và nguy cơ nhiễm khói hóa chất. Thời gian phơi nhiễm khói hóa chất dưới 3 phút sẽ ảnh hưởng nhẹ đến cơ thể. Trên 3 phút, hệ hô hấp bắt đầu bị ảnh hưởng, đặc biệt với người có tiền sử bệnh hô hấp, hen suyễn. Bụi khói của pháo còn ảnh hưởng trực tiếp đến mắt, làm chảy nước mắt hoặc loét giác mạc, gây hại lên mô cơ.

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội… đối với hành vi sử dụng các loại pháo không được phép sẽ bị xử lý hành chính với mức phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Hành vi sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Tùy vào mức độ, người vi phạm còn có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự, mức phạt cao nhất là tù chung thân nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.