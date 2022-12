Nhan sắc bạn gái Song Joong Ki qua ảnh chưa chỉnh sửa: Ai cũng trầm trồ vì đẹp sắc sảo!

HHT - Katy Louise Saunders - cựu diễn viên người Anh đang được cho rằng là "bạn gái ẩn danh" của Song Joong Ki. Dù hai bên chưa lên tiếng xác nhận, nhưng qua loạt ảnh cả hai đồng hành trong các sự kiện, công chúng tin rằng Katy và Song Joong Ki đang là một đôi. Nhan sắc của cô khiến nhiều người trầm trồ vì độ sắc sảo. Trong loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa, Katy vẫn đẹp hút hồn.

Dựa vào bài phát biểu tại APAN Star Awards 2022 của Song Joong Ki và loạt ảnh anh và bạn gái được bắt gặp cùng tham dự nhiều sự kiện, cư dân mạng suy đoán Katy Louise Saunders chính là bạn gái hiện tại của nam diễn viên. Cô sinh năm 1984, hơn Song Joong Ki 1 tuổi, có ngoại hình sắc sảo, mặn mà. Những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa của Katy khi cô còn là diễn viên khiến nhiều người trầm trồ vì ngũ quan "cực bén".

Getty Images là dịch vụ cung cấp hình ảnh trực tuyến lớn nhất thế giới. Tốc độ chụp ảnh "nhanh như chớp" cùng phong cách đăng ảnh không qua chỉnh sửa dễ "dìm hàng" bất cứ ngôi sao nào đem về danh xưng "hung thần" cho Getty Images. Tuy nhiên, qua ống kính của "gã hung thần" này, nhan sắc của Katy Louise Saunders vẫn tỏa sáng.

Dù ở góc chụp nào, bạn gái của Song Joong Ki vẫn toát lên khí chất sang trọng, tự tin. Dáng người cao ráo, mảnh mai cũng giúp Katy "cân đẹp" nhiều kiểu trang phục.

Katy Louise Saunders là con lai, có bố là người Anh, mẹ là người Colombia. Cô lớn lên ở London và Ý. Katy từng nhận bằng cử nhân ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Bocconi ở Milan (Ý). Một số tin đồn lan truyền Katy chính là gia sư tiếng Ý cho Song Joong Ki khi anh ghi hình cho Vincenzo.

Katy Louise Saunders có vai diễn đầu tiên vào năm 2002, trong bộ phim chính kịch lãng mạn của Ý A Journey Called Love. Cô góp mặt trong nhiều tựa phim như The Lizzie McGuire Movie (2003), The Borgia (2006), Third Person (2013), Welcome Home (2018), The Scorpion King: Book of Souls (2018)... Hiện tại cô đã giải nghệ và trở thành giáo viên dạy tiếng Anh.

Mới đây, cư dân mạng "đào lại" loạt ảnh Katy từng xuất hiện trước truyền thông với vòng 2 lớn, làm dấy lên tin đồn cựu diễn viên từng mang thai và có con khoảng 10 tuổi. Netizen cũng tìm ra nhiều bức hình Katy vui đùa cùng một bé gái, thậm chí từng xuất hiện bên bé gái này trong một sự kiện.