Nhiệt độ giảm sâu nhất vào lúc nào trong đợt lạnh sắp về miền Bắc, xuống đến bao độ?

HHT - Một đợt không khí lạnh được dự báo sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta từ chiều và tối nay. Trong đợt gió mùa Đông Bắc này, thời điểm nào trời sẽ rét nhất và khi đó nhiệt độ sẽ xuống bao nhiêu độ?

Sáng nay, 30/11, nhiệt độ ở các tỉnh thành phía Bắc nước ta vẫn ở mức trung bình. Thủ đô Hà Nội là 24oC và các tỉnh thành lân cận chênh lệch 1 - 2oC. Hà Nội có gió Bắc - Tây Bắc nhẹ với độ ẩm tương đối cao (86%), đứng thứ 4 trong top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Nhưng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của nước ta, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bắc Bộ vào chiều nay, sau đó là toàn miền Bắc và Bắc Trung Bộ, làm thay đổi thời tiết.

Tại Hà Nội, từ chiều nay sẽ chuyển gió Đông Bắc và độ ẩm giảm. Tuy nhiên, lúc đó gió Đông Bắc chỉ ở mức nhẹ nên trời vẫn chỉ mát chứ chưa lạnh.

Theo dự báo của trang Zoom Earth, trong đợt lạnh này, đến đêm thứ Sáu (1/12) và sáng sớm thứ Bảy (2/12), nhiệt độ ở Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc sẽ giảm sâu nhất. Khi đó, ở Hà Nội sẽ là 17oC, các tỉnh thành khác tương tự hoặc chênh lệch 1 - 2oC, người dân nên mặc ấm khi ra ngoài. Chẳng hạn, Hòa Bình 16oC, Hải Phòng 19oC, Quảng Ninh 18oC, Thái Nguyên 17oC… Những nơi ở gần biên giới phía Bắc thì nhiệt độ sẽ thấp hơn, như Lạng Sơn 12oC, Cao Bằng 14oC…

Vào đêm 1/12 và ngày 2/12, độ ẩm cũng giảm ở phần lớn các tỉnh thành miền Bắc nước ta, tại Hà Nội, độ ẩm sẽ là hơn 60% thay vì hơn 80 đến hơn 90% như hiện tại.

Đợt không khí lạnh lần này gần như không gây mưa. Theo dự báo hiện tại thì Hà Nội sẽ không mưa, còn thỉnh thoảng ở các tỉnh thành khác như Thái Nguyên, Việt Trì, Lào Cai, Hà Giang… có thể có mưa nhỏ, lượng mưa dưới 1 mm/h.