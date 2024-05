Nhiều fan "quay xe" khi Liam Hemsworth chính thức lộ diện trong The Witcher

HHT - Netflix đã chính thức hé lộ những hình ảnh đầu tiên của Liam Hemsworth trong tạo hình của Geralt xứ Rivia trong “The Witcher” mùa 4. Chồng cũ của Miley Cyrus thay thế Henry Cavill sau khi anh quyết định rời khỏi loạt phim này.

Mới đây, tạo hình của Liam Hemsworth trong vai Geralt xứ Rivia trong The Witcher (Thợ Săn Quái Vật) mùa 4 đã chính thức được tiết lộ. Không còn những hình ảnh “chất lượng thấp” được lan truyền trên Twitter trước đó, nay Netflix đã tung ra chân dung cận cảnh của Geralt mới.

Ba mùa phim trước, Henry Cavill là người thủ vai Geralt, nhưng vì bất đồng quan điểm với đội ngũ sản xuất, nam diễn viên quyết định rời đi sau mùa 3. Liam Hemsworth là lựa chọn thay thế cho vai Geralt trong The Witcher mùa 4.

Có thể thấy tạo hình của Liam Hemsworth trong vai chàng Sói Trắng vẫn là mái tóc trắng đặc trưng, gai góc, bụi bặm, không thể bỏ sót vết sẹo bên đuôi mắt. Có một số ý kiến còn nhận xét rằng tạo hình của Liam trông còn giống Geralt trong game hơn cả Henry.

Nhà sản xuất The Witcher tiết lộ rằng dàn diễn viên cũng như đoàn làm phim đều bị ấn tượng bởi niềm đam mê, nghị lực mà Liam Hemsworth đã mang đến cho Geralt mới. Được biết, diện mạo Geralt của Liam đã được phát triển trong hơn một năm. Kể từ lúc nhận vai, anh đã trở thành “bạn thân” với phòng gym để tập luyện, chuẩn bị cho vai diễn.

Có thể nói nhận vai Geralt xứ Rivia là một thách thức đối với Liam Hemsworth. Bởi ở ba mùa phim trước, người đảm nhận vai Geralt là Henry Cavill - anh được yêu thích không chỉ bởi vẻ ngoài hoàn hảo, diễn xuất, mà còn vì tình yêu mãnh liệt dành cho The Witcher.

Là một fan cứng của game và tiểu thuyết The Witcher, Henry Cavill không hài lòng khi biên kịch dần khiến bộ phim chệch khỏi nguyên tác quá nhiều. Chính vì thế, Henry đã quyết định rời khỏi loạt phim sau mùa 3.

Không chỉ chịu áp lực khi bị so sánh với Henry Cavill, Liam Hemsworth còn đến với The Witcher khi địa vị của nó đã lung lay trong lòng người xem. Có thể nói The Witcher giảm dần chất lượng qua từng mùa, không được lòng fan - đặc biệt là những ai đã từng chơi game hay đọc tiểu thuyết The Witcher. Thậm chí, nhiều fan mất niềm tin đến mức tuyên bố họ sẽ không xem mùa 4, vấn đề không nằm ở ai đóng vai Geralt mà là bởi nội dung phim đang trở nên quá rời rạc, kém hấp dẫn.

Nhiều thách thức, nhưng The Witcher cũng là một cơ hội đối với Liam Hemsworth để anh mở ra một trang mới trong sự nghiệp của mình. Liam Hemsworth nói anh được Henry Cavill truyền cảm hứng từ những gì mà Henry đã mang lại cho nhân vật Geralt: “Tôi có thể có nhiều việc phải làm, nhưng tôi thực sự hào hứng khi được bước vào thế giới The Witcher”.

Nói về The Witcher mùa 4, nhà sản xuất tiết lộ rằng mùa 3 của loạt phim này đã tạo tiền đề để câu chuyện sau sẽ tập trung lớn hơn vào Ciri. Nhà sản xuất “nhá hàng” rằng khán giả sẽ dần dần khám phá ra rằng Ciri là nhân vật chính của The Witcher: “Không phải Geralt, không phải Yennefer. Đó là câu chuyện của Ciri”.

Dự kiến The Witcher sẽ kết thúc với mùa 5. Mùa 4 vẫn chưa có lịch phát sóng chính thức.

Một số bình luận của netizen:

“Định kiến về Liam Hemsworth xuất phát từ việc nhiều người quá yêu thích diễn xuất của người tiền nhiệm. Henry Cavill tuyệt vời, nhưng Liam cũng xứng đáng có một cơ hội.”

“Tôi tin Liam là một diễn viên giỏi, và tôi biết anh ấy sẽ mang lại điều gì đó còn thiếu cho nhân vật Geralt.”

“Liam trông tuyệt vời đấy chứ. Có lẽ đây sẽ là một kỷ nguyên mới của The Witcher.”

“Vẫn thích Henry hơn, nhưng tôi có thể chấp nhận Liam.”