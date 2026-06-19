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Nhóm nhạc UPRIZE diện phong cách gì trên thảm đỏ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam?

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Tối ngày 18/06, tại TP.HCM, thảm đỏ đêm khai mạc Vietnam International Fashion Week 21st Edition (Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam lần thứ 21) 2026 đã chính thức diễn ra. Sự kiện hội tụ hàng loạt ngôi sao đình đám của làng giải trí Việt: Hoa hậu Khánh Vân, Ý Nhi, Á hậu Phương Nga, Thảo Nhi Lê… cùng các nhóm nhạc tân binh như UPRIZE, OGG.

Xuất hiện bên cạnh ông xã, Hoa hậu Khánh Vân hoá thân thành “nàng tiên cá” với thiết kế sequin mang sắc tím nổi bật.

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Chi tiết cổ áo vắt chéo được xử lý khéo léo giúp tổng thể thêm phần sang trọng, tôn lên vẻ đẹp yêu kiều và thần thái cuốn hút của nàng hậu.

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Á hậu Bùi Phương Nga thướt tha với thiết kế đến từ thương hiệu của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn.

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Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa xuất hiện với vẻ đẹp rạng ngời.

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Hoa hậu Ý Nhi thả dáng dịu dàng trong thiết kế voan mềm mại.

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Á hậu Thảo Nhi Lê tỏa sáng trong thiết kế đầm cúp ngực sắc xanh phấn (pastel) nổi bật.

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Miss Cosmo Cambodia 2024 Leakena In xuất hiện trong chiếc đầm dạ hội đen huyền bí.

Bên cạnh dàn Hoa, Á hậu đình đám, thảm đỏ đêm khai mạc Vietnam International Fashion Week mùa thứ 21 còn nóng hơn với màn góp mặt của loạt ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí Việt:

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Nhóm nhạc UPRIZE nổi bật với các thiết kế mang phong cách đường phố (streetwear), pha trộn cùng tinh thần avant-garde qua chất liệu denim, cùng các chi tiết patchwork bụi bặm, tạo nên một tổng thể vừa khác biệt, vừa hiện đại.

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Nhóm nhạc OGG chọn phong cách lãng mạn qua các thiết kế pastel, kết hợp cùng các chi tiết bèo nhún ở ve cổ lẫn tay áo.

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"Em xinh" Lamoon dịu dàng trong chiếc váy trắng với phần cổ yếm khoe trọn bờ vai mảnh mai.

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Cặp đôi Tú Hảo và diễn viên Quỳnh Lý tone sur tone, cùng nhau khẳng định khí chất “cực ngầu” tại thảm đỏ.

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Dàn người mẫu bước ra từ cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2025: Quán quân Mai Hoa, Á quân Vũ Mỹ Ngân, Á quân Giang Phùng và Top 6 Mi Lan cùng nhau xuất hiện với thần thái đầy tự tin.

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JEANIE - Ảnh: BTC
#UPRIZE #OGG #thảm đỏ #Vietnam International Fashion Week #nghệ sĩ #Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam #thời trang

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