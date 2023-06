Những bộ phim có kinh phí "khủng" nhất 2023: "The Flash" chỉ đứng hạng 5

HHT - Có thể nói 2023 là một năm mà Hollywood cho ra lò những bộ phim được đầu tư kỹ lưỡng, hoành tráng nhất. Cùng điểm danh những bộ phim có kinh phí “khủng” nhất năm 2023 theo thứ tự tăng dần nhé!

7. Killers of the Flower Moon / Elemental / Transformers 7 / Ant-Man 3 (200 triệu đôla)

Gần đây, bộ phim của đạo diễn kỳ cựu Martin Scorsese đã thu hút dư luận bởi tràng pháo tay dài 9 phút tại LHP Cannes ngày 20/5 vừa qua. Bộ phim tái hiện một phần thời kỳ lịch sử tăm tối của bộ lạc Osage Native từ năm 1921 đến 1926, khi những người dân bản địa bị đàn áp đến đổ máu vì quyền lợi kinh tế cho nhóm người da trắng ngoại lai.

Killers of the Flower Moon mang nặng tính sử thi, không dùng nhiều kỹ xảo hình ảnh. Lý do bộ phim có kinh phí sản xuất cao hàng đầu có thể vì phim sử dụng nhiều bối cảnh, nhiều nhân vật quần chúng và quy tụ dàn diễn viên gạo cội.

Elemental là bộ phim hoạt hình với lượng hình ảnh hào nhoáng khổng lồ do Disney và Pixar đồng sản xuất. Phim mượn câu chuyện của bộ đôi nhân vật cô nàng Ember hệ Lửa và anh chàng Wade hệ Nước để mang đến thông điệp về tình yêu, tình cảm gia đình và sự tôn trọng những cá thể khác biệt trong xã hội.

Ra mắt được hơn một tuần nhưng Transformers: Rise of the Beasts vẫn đang trên đà oanh tạc phòng vé quốc tế. Lấy bối cảnh năm 1994, khi Trái Đất đối mặt với thảm họa Unicron - kẻ có khả năng nuốt trọn các hành tinh, những Maximal đã thức tỉnh kết hợp cùng các Autobot để chống lại phe phản diện. Kinh phí “khủng” hơn 4,7 nghìn tỷ đồng không quá khó hiểu với lực lượng robot hùng hậu, các phân cảnh đánh nhau hoành tráng cần nhiều yếu tố kỹ xảo.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania là phần phim riêng thứ ba về Người Kiến của Marvel. Trong một sự cố, gia đình anh đều bị dịch chuyển vào Lượng Tử Giới và đụng độ phản diện Kang - kẻ có thể dịch chuyển sang những dòng thời gian khác nhau để thiết lập kế hoạch thống trị đa vũ trụ. Cái danh MCU hẳn là lý do giúp bộ phim nhận được lượng kinh phí lớn, thế nhưng thất bại phòng vé là điều xứng đáng cho một thành phẩm sơ sài.

6. Aquaman 2 (205 triệu đôla)

Độ hoành tráng của hình ảnh là một trong những yếu tố quan trọng nhất khiến Aquaman (2018) thu về cho DC hơn 1,1 tỷ đôla (26,2 nghìn tỷ đồng), trở thành một trong những phim siêu anh hùng ăn khách nhất mọi thời đại. Vì vậy, không có gì quá ngạc nhiên khi Warner Bros. tiếp tục “tất tay” cho Aquaman 2.

Aquaman and The Lost Kingdom chào đón sự tái xuất của “đế vương Atlantis” Arthur Curry (Jason Momoa đóng) cùng thế giới dưới đại dương đầy màu sắc. Dù chưa có nhiều thông tin, song đạo diễn James Wan tiết lộ phần 2 sẽ mang màu sắc nghiêm túc và phản ánh những vấn đề gần gũi hơn với xã hội đương thời.

5. The Flash (220 triệu đôla)

The Flash là bộ phim riêng đầu tiên của siêu anh hùng Tia Chớp do nam diễn viên Ezra Miller đóng chính, xoay quanh việc anh dùng siêu năng lực quay về quá khứ để cứu mẹ, gây ra hậu quả làm xáo trộn dòng thời gian và mở ra đa vũ trụ.

Mang “trọng trách” tái thiết Vũ trụ DC, The Flash được đầu tư quy mô cho phần kỹ xảo hình ảnh để xứng tầm bộ phim bom tấn then chốt của DCU. Chưa kể, nhà sản xuất phải trả cát-xê cho ngôi sao khách mời lớn như Michael Keaton (vai Batman) cùng dàn “cameo” cực khủng sẽ xuất hiện trong phim.

4. The Little Mermaid (250 triệu đôla)

Mặc nhiều ý kiến trái chiều từ dàn diễn viên, nội dung đến kỹ xảo, thì một thực tế không thể phủ nhận rằng Disney đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ cho “Nàng Tiên Cá”. The Little Mermaid là bản làm lại của bộ phim hoạt hình cùng tên ra mắt vào năm 1989, chuyển thể từ truyện ngắn của Andersen.

Những phân cảnh dưới nước của phim đều được tạo bằng CGI. Dù vậy, nhiều nhận định cho rằng phần ánh sáng chưa được tối ưu khiến cho một số phân cảnh dưới đại dương mang màu sắc quá u tối, thậm chí người xem không thể phân biệt được... các nhân vật với phông nền.

4. Guardians of the Galaxy 3 (250 triệu đôla)

Guardians Of The Galaxy Volume 3 là tác phẩm khép lại cuộc hành trình của nhóm Vệ Binh Dải Ngân Hà trong MCU. Là một trong những thương hiệu siêu anh hùng được yêu thích nhất mọi thời đại, không nghi ngờ gì Marvel Studios đã chi hẳn một khoản tiền xứng đáng cho phần phim cuối cùng và hay nhất của họ.

3. Mission Impossible 7 (290 triệu đôla)

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One là phần phim thứ bảy và là phần áp chót của loạt phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi. Từ trailer được phát hành vào tháng 5 vừa qua, hẳn khán giả không quá bất ngờ với kinh phí 290 triệu đôla vì nhiều phân cảnh mạo hiểm trên không, đua xe địa hình hay những cảnh chiến đấu nghẹt thở.

2. Indiana Jones 5 (295 triệu đôla)

Indiana Jones and the Dial of Destiny là cuộc phiêu lưu cuối cùng của người hùng màn ảnh bất hủ Indiana Jones, nên không lạ gì khi khoảng kinh phí khá "khổng lồ" cho màn tri ân ông. Đây cũng là bộ phim đầu tiên trong loạt phim được phân phối bởi Disney kể từ khi hãng Lucasfilm được bán lại cho họ vào năm 2012.

1. Fast X (340 triệu đôla)

Bộ phim bom tấn đứng đầu về kinh phí sản xuất năm 2023 gọi tên Fast X - phần mở đầu trong hai phim cuối cùng của tuyến truyện chính Fast & Furious kéo dài hơn hai thập kỷ. Vì vậy, nhà sản xuất đã mạnh tay chi tiền đầu tư những phân cảnh hành động tốc độ hoành tráng nhất, đem đến trải nghiệm mãn nhãn cho khán giả. Chưa kể, phim còn quy tụ dàn sao hàng đầu của Hollywood như Vin Diesel, Jason Momoa hay Michelle Rodriguez.

Trên thực tế, Fast & Furious vốn là thương hiệu nổi tiếng về độ chịu chi với việc cho nổ toàn siêu xe hàng thật chứ không dùng kỹ xảo. Song, nội dung của Fast X được đánh giá không cao vì sự rời rạc, lộn xộn của cốt truyện.