Doanh thu "Nàng Tiên Cá" thất bại thảm hại tại thị trường quốc tế

HHT - Dù đạt doanh thu cao ở Bắc Mỹ, “The Little Mermaid” (Nàng Tiên Cá) lại không thành công ở phòng vé quốc tế. Bộ phim bị đánh giá thấp và có nguy cơ lỗ nặng ở hai thị trường lớn là Trung Quốc và Hàn Quốc.

Sau ngày ra mắt đầu tiên tại Trung Quốc, doanh thu tác phẩm chuyển thể The Little Mermaid chỉ đạt hơn 12 tỷ VNĐ. Nhiều dự đoán đưa ra rằng phim sẽ rời thị trường tỷ dân với doanh thu không vượt quá 99 tỷ VNĐ. Điểm đánh giá hiện tại của bộ phim trên Douban là 5.1/10 với nhiều bình luận tiêu cực: “Phim phá nát cả hình tượng nàng tiên cá trong lòng tôi. Một vote không xem!”, “Có mấy góc quay trông như phim kinh dị, không dám đưa con trẻ đến rạp luôn.”

Tương tự, khán giả Hàn Quốc cũng để lại nhiều đánh giá không tốt và những lời chê bai thậm tệ: “Chưa bàn tới nhan sắc hay diễn xuất thì tôi đã thấy cô này trông khá dừ so với hình tượng thực tế của Ariel”, “Điều quan trọng phải nhắc 10 lần: Diễn xuất Ariel quá tệ, đem diễn viên quần chúng vào có khi diễn hay hơn”.

Nhiều ý kiến chỉ ra rằng Nàng Tiên Cá có thành tích doanh thu cao ở Bắc Mỹ nhờ việc phim công chiếu đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi, do đó hút thêm được nhiều khán giả “nhí”. Tờ Deadline nhận định nhiều khả năng doanh thu nội địa của The Little Mermaid sẽ cao hơn thị trường nước ngoài, nhưng liệu có cứu phim khỏi nguy cơ thua lỗ hay không vẫn là một câu hỏi lớn.

Tổng doanh thu hiện tại của Nàng Tiên Cá phiên bản live-action là hơn 328 triệu USD (7,7 nghìn tỷ đồng), trong đó có 187 triệu USD (4,4 nghìn tỷ đồng) nội địa và 141 triệu USD (3,3 nghìn tỷ đồng) quốc tế. Những con số này như đáp trả Disney rằng việc kỳ vọng The Little Mermaid đạt 1 tỷ USD để tiếp nối thành công của Beauty and the Beats (2017) hay Aladdin (2019) sẽ là một hành trình đầy gian nan, nếu không muốn nói đây là điều khó có thể xảy ra.