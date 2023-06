Những gương mặt nổi tiếng đáng chờ đợi sẽ xuất hiện trong bom tấn “The Flash”

HHT - Không chỉ là bộ phim chứa đựng nội dung quan trọng quyết định sự số phận Vũ trụ DC, “The Flash” còn gây chú ý với việc quy tụ những “gương mặt thân quen” đình đám của Hollywood.

Ezra Miller (vai The Flash)

Hiển nhiên, dự án The Flash sẽ không thể hoàn thành nếu vắng bóng nam chính Ezra Miller. Dù vướng phải loạt bê bối đời tư, nam diễn viên sinh năm 1992 vẫn duy trì được vai diễn Barry Allen/The Flash trong suốt các dự án lớn của nhà DC như Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) và Justice League (hai phiên bản 2017 và 2023). Sau ngần ấy năm, The Flash (2023) sẽ là bộ phim riêng của siêu anh hùng Tia Chớp trên màn ảnh rộng.

Tuy nhiên, điểm đặc biệt ở lần này là Ezra Miller sẽ không chỉ đóng một phiên bản The Flash như khán giả đã từng biết, mà nam diễn viên còn vào vai một Barry Allen ở vũ trụ song song có tính cách hoàn toàn đối lập, và diễn xuất của Miller nhận được nhiều phản hồi tích cực trong buổi chiếu thử.

Sasha Calle (vai Supergirl)

Mặc dù không có sự xuất hiện của “Superman” Henry Cavill, nhưng The Flash vẫn lấy một nhân vật thuộc tộc Kryptonian làm tiền đề. Đây là lần đầu tiên nữ siêu anh hùng Supergirl lẫn diễn viên Sasha Calle xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Trong trailer The Flash, khán giả đã thấy thoáng qua hình ảnh Supergirl mặc một trang phục màu trắng giống tù nhân, cùng với thể trạng gầy gò đến trơ xương. Trên thực tế, bối cảnh The Flash lấy một phần cảm hứng từ cốt truyện của Flashpoint, khi Siêu Nhân trong vũ trụ này đã bị chính phủ Hoa Kỳ giam cầm trong ngục tối và mất hết năng lượng do không được tiếp xúc với Mặt Trời.

Michael Keaton (vai Batman)

Sau hơn 30 năm vắng bóng kể từ Batman Returns (1992), Michael Keaton đã trở lại vai diễn Bruce Wayne/Batman trong The Flash với sự chào đón nhiệt tình của người hâm mộ.

Trong phim, “hiệp sĩ bóng đêm” của Keaton sẽ đóng vai trò là người cố vấn cho Barry Allen ở vũ trụ song song. Có vẻ nam tài tử sẽ không thể tiếp tục đảm nhận vai diễn này sau bộ phim, song The Flash sẽ là cơ hội để cựu binh Hollywood mặc lại lần nữa chiếc áo choàng đen huyền thoại trước khi nói lời tạm biệt với khán giả.

Michael Shannon (vai General Zod)

Một nhân vật nổi tiếng khác của DC sẽ trở lại sau thời gian dài vắng bóng là Tướng quân Zod do Michael Shannon thủ vai. Từng là phản diện chính trong Man of Steel (2013), Shannon đã không được đề cập gì đến trong Vũ trụ DC từ khi nhân vật của ông chết dưới tay của “Superman” Henry Cavill.

Với bối cảnh khai mở "Đa vũ trụ" trong The Flash, “Tướng Zod” Michael Shannon đã có dịp trở lại. Lần này Zod sẽ đối đầu với loạt siêu anh hùng “khủng” của bộ phim như Flash, Supergirl và Batman. Shannon được thông báo sẽ đóng lại vai diễn của mình vào tháng 12 năm 2021, và chính thức xuất hiện trong đoạn trailer mới nhất của bộ phim.

Ben Affleck (vai Batman)

The Flash đánh dấu lần xuất hiện cuối cùng của Ben Affleck với tư cách là siêu anh hùng Người Dơi của DC. Trong phim, Batman của Ben Affleck có vai trò quan trọng trong vũ trụ DCEU hiện tại, trước khi Barry Allen thực hiện cuộc du hành làm phá vỡ không gian lẫn thời gian.

Trong những đoạn giới thiệu đã được công bố, nhà phát hành cũng “nhá hàng” một số phân cảnh hành động đặc biệt của “Batman” Ben Affleck. Là một trong những phiên bản Người Dơi được yêu mến nhất màn ảnh, thế nhưng thời lượng dự kiến mà Ben Affleck xuất hiện lại khá ít so với thời lượng tổng của bộ phim.

Maribel Verdú (vai Nora Allen)

Trong The Flash, minh tinh nổi tiếng người Tây Ban Nha Maribel Verdú thủ vai Nora Allen, mẹ ruột của Barry Allen. Đây cũng là lần đầu tiên mẹ của siêu anh hùng Tia Chớp được đưa lên màn ảnh rộng. Vũ trụ mà The Flash bị kẹt lại cũng là nơi mà mẹ anh còn sống.

Dù hiện tại không có nhiều thông tin về vai diễn của Maribel trong phim, nhưng mẹ Barry Allen luôn là nỗi đau và cũng là động lực lớn nhất cho mọi hành động của cậu. Mong muốn cứu mẹ là yếu tố lớn nhất thúc đẩy Barry thực hiện cuộc du hành thời gian, từ đó mới dẫn đến những hậu quả không tưởng như việc làm xáo trộn dòng thời gian và đa vũ trụ.

Rudy Mancuso (vai Albert Desmond)

Warner Bros. Discovery đã phát hành hình ảnh mới, tiết lộ về sự xuất hiện của hai cái tên quen thuộc với thương hiệu The Flash, bao gồm Albert Desmond do Rudy Mancuso thủ vai và Patty Spivot do Saoirse-Monica Jackson thủ vai. Rudy Mancuso vốn không xuất thân từ nghiệp diễn chính thống, anh nổi tiếng từ một số clip nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội.

Mancuso có thể sẽ vào vai Albert Desmond - một nhân vật phản diện trong nguyên tác truyện tranh The Flash. Albert Desmond là một chuyên viên pháp y mắc chứng bệnh đa nhân cách. Sau vài lần chạm trán với Flash, Albert phát hiện cách giúp ông ta biến thành bất kỳ nguyên tố nào, từ đó đổi tên thành Doctor Alchemy. Trong series The Flash bản truyền hình, Albert Desmond do “Harry Potter” Tom Felton thủ vai.