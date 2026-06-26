"Thánh hài" World Cup 2026 gọi tên Erling Haaland, tài năng đi kèm "cơ địa dễ viral"

Khác với nhiều siêu sao bóng đá luôn xây dựng hình tượng nghiêm túc, tiền đạo Erling Haaland của đội tuyển Na Uy tại World Cup 2026 lại chọn một "lối đi" khác. Với hơn 2,5 triệu người theo dõi trên Snapchat, cây săn bàn của Manchester City thường xuyên đăng tải các nội dung dở khóc dở cười khiến người hâm mộ ngã ngửa.

Haaland không ngại "xấu" trên Snapchat.

Sự hài hước của Haaland còn tràn ngập trên sân cỏ, trở thành cơn sốt "viral" khắp mạng xã hội. Dù tham gia các giải đấu cấp CLB trong màu áo Manchester City hay khi lên tuyển quốc gia, anh luôn có cách để "tỏa sáng" với những tình huống ngộ nghĩnh. Những khoảnh khắc như sút bóng vào mặt hay người đối thủ, hùng hổ rượt đuổi đội bạn trên sân như máy ủi, hoặc chỉ là biểu cảm thả lỏng sau một pha cản phá gay gắt cũng đủ để anh được bàn tán.

Tại Trung Quốc, sức hút của "thánh hài" Erling Haaland lớn đến mức người hâm mộ nước này đã ưu ái đặt cho anh biệt danh "Ha Bao" (bé Ha). Hàng loạt meme hài hước thậm chí còn khiến chàng tiền đạo phải lập ngay tài khoản Weibo để hưởng ứng và tương tác với người hâm mộ nơi đây.

Trên sân cỏ, Erling Haaland cũng không quên "tấu hài".

Đằng sau tính cách vui nhộn đời thường này của Erling Haaland là bộ thành tích xuất chúng, đúng với danh xưng cầu thủ tài năng nhất mà Na Uy từng có được. Anh được khen ngợi là một trong những trung phong toàn diện và đáng sợ nhất bóng đá thế giới hiện nay . Sinh năm 2000 tại Anh, Erling thừa hưởng dòng máu thể thao từ gia đình khi cha anh - ông Alfie Haaland thi đấu tại Ngoại hạng Anh, còn mẹ anh Gry Marita Braut từng là nhà vô địch quốc gia ba môn phối hợp.

Ngay từ khi 5 tuổi, Haaland đã lập kỷ lục thế giới ở lứa tuổi của mình với cú nhảy xa đạt thành tích 1,63 mét. Sau đó, niềm đam mê dành cho môn thể thao vua đã thúc đẩy anh gia nhập Red Bull Salzburg, rồi bùng nổ tại Borussia Dortmund . Năm 2022, anh chuyển sang Manchester City với giá 60 triệu Euro (hơn 1.791 tỷ đồng) và ngay lập tức giúp CLB giành cú ăn ba lịch sử .

Tại đây, anh liên tiếp xô đổ các kỷ lục như cầu thủ ghi nhiều bàn nhất một mùa giải Ngoại hạng Anh (36 bàn) , cầu thủ đạt 100 bàn thắng nhanh nhất lịch sử Premier League (sau 111 trận) và là người đạt 100 bàn thắng cho một CLB nhanh nhất châu Âu (ngang bằng kỷ lục của Cristiano Ronaldo với 105 trận) . Tính đến hết mùa giải 2025-2026, Haaland đã sở hữu 3 danh hiệu Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh liên tiếp .

Khi thi đấu cho tuyển quốc gia, Haaland sở hữu hiệu suất ghi bàn ấn tượng, trở thành một trong những cầu thủ chạm mốc 50 bàn thắng quốc tế nhanh nhất lịch sử (chỉ sau 46 trận) . Hiện tại, World Cup 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên anh cùng đội tuyển lọt vào vòng bảng kể từ năm 1998 .

Không phụ sự kỳ vọng, "quái thú" Na Uy đang có màn trình diễn nổi bật, giúp đội chiến thắng liên tiếp trước Iraq và Senegal, giành 2 danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" nhờ 4 bàn thắng cá nhân. Nhiều người đang mong chờ màn đối đầu giữa tuyển Na Uy và tuyển Pháp, để chứng kiến Haaland và Mbappé - hai ngôi sao Gen Z tài năng hàng đầu "giao chiến".