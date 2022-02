Những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng tuổi Dần: Tài năng, độc đáo, bản lĩnh hơn người!

HHT - Năm 2022 theo Âm lịch sẽ là năm mà tuổi Dần trở thành tuổi biểu tượng. Những người sinh vào tuổi này thường sẽ có được sự dũng cảm, mạnh mẽ, sự tự tin như những chú hổ.

Elle Fanning

Mở đầu cho danh sách không ai khác ngoài "công chúa ngủ trong rừng" Elle Fanning. Elle Fanning sinh ngày 9/4/1998 tại Conyers (thuộc bang Georgia, Hoa Kỳ), tuy còn rất trẻ nhưng Elle đã góp mặt trong nhiều bộ phim bom tấn Hollywood, trong đó phải kể đến Maleficient đóng cùng Angelina Jolie - bệ phóng cho sự nghiệp của cô nàng.

Cô gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem bởi nhan sắc hút hồn, nét đẹp ngây thơ, trong sáng cùng với lối diễn xuất dịu dàng, trẻ trung. Bên cạnh nhân vật công chúa Aurora, nữ diễn viên 23 tuổi này còn xuất hiện trong các tác phẩm ăn khách khác như A Rainy Day in New York cùng Timothée Chalamet, The Neon Demon, All the Bright Places hay gần đây là phim truyền hình The Great trên nền tảng Hulu.

Lady Gaga

Sinh trước Elle Fanning đúng một giáp, Lady Gaga giờ đây đã khẳng định tài năng, tên tuổi trên cả địa hạt âm nhạc lẫn điện ảnh. Cô tên thật là Stefani Germanotta, sinh ngày 28/3/1986 tại New York, Hoa Kỳ, hiện là ngôi sao âm nhạc, diễn viên có tầm ảnh hưởng lớn. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc đồ sộ và tài năng thanh nhạc không thể chối cãi của mình, Lady Gaga còn được biết đến là một trong những cái tên đang được săn đón bậc nhất làng điện ảnh ngày nay.

Với vai chính trong A Star Is Born (2017), cô đã một lần nữa dẹp bỏ những hoài nghi về khả năng diễn xuất của mình. Bằng chứng là vai diễn Ally Maine đã giúp Lady Gaga thu về một đề cử giải Oscar cho Nữ chính xuất sắc nhất và vô vàn giải thưởng, đề cử lớn nhỏ khác. Tác phẩm mới của cô House of Gucci dự kiến ra mắt tại các rạp phim ở Việt Nam vào ngày 18/2 tới đây.

Robert Pattinson

Nam diễn viên đầu tiên xuất hiện trong danh sách của chúng ta hóa ra lại là một ngôi sao vô cùng thân quen: Chàng ma cà rồng từng đánh cắp trái tim của biết bao thiếu nữ thế hệ 9x - Robert Pattinson.

Robert Pattinson sinh ngày 13/5/1986 và là một chàng trai gốc Anh chính hiệu. Nếu nói về sự nghiệp diễn xuất của Robert thì có lẽ vai diễn "ma cà rồng Edward" đóng cùng bạn gái cũ Kristen Stewart trong Twilight là vai diễn để đời nhất của anh chàng, nhưng cũng là vai diễn mà anh... ghét nhất.

Nếu bạn nghĩ Robert chỉ hợp những vai điển trai, lãng tử thì bạn hẳn sẽ bất ngờ nếu xem The Lighthouse (2019) - bộ phim kinh dị tâm lý với vai chính là một kẻ điên được anh thể hiện rất thành công. Bên cạnh đó, anh sẽ tiếp tục góp mặt trong siêu phẩm The Batman, phim siêu anh hùng mới của DC trong năm nay.

Emilia Clarke

"Mẹ rồng" năm nay 35 tuổi, sở hữu một cái tên dài "sương sương" nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke. Cô sinh ngày 23/10/1986, và nếu tính tại thời điểm series Game of Thrones kết thúc vào năm 2019, Emilia đã dành hơn 1/4 cuộc đời của mình để gắn bó với 8 phần của loạt phim. Hình tượng Daenarys Targaryen đã gắn liền với cái tên Emilia Clarke trong một khoảng thời gian dài. Sự ra đi của Daenarys trong phần cuối của Game of Thrones là một trong những cái chết buồn nhất trong lịch sử thế giới phim ảnh.

Trong năm 2022 cô cũng sẽ có tên trong Secret Invasion - một mini-series truyền hình mới của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Ralph Fiennes

Có người đùa vui rằng trẻ em chỉ biết đến ông với cái tên "Chúa tể hắc ám Voldemort" chứ không phải là Ralph Fiennes. Điều đó là đủ để thấy vai diễn của ông trong loạt phim Harry Potter xuất sắc và gây ấn tượng mạnh đến khán giả như thế nào.

Độ nổi tiếng của nam diễn viên sinh năm 1962 không chỉ dừng lại ở mặt giải trí khi sở hữu vai diễn phản diện yêu thích của công chúng mà còn bởi tài năng nghệ thuật xuất chúng của ông. Ralph Fiennes từng được đề cử 2 giải Oscar và tham gia hàng loạt tác phẩm biểu tượng như: Schindler's List (1993), The English Patient (1996), The Grand Budapest Hotel (2014), loạt phim 007, hay sắp tới là phần tiền truyện loạt phim điệp viên lịch lãm The King's Man.

Hoàng Huy