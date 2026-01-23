Hollywood "Reply 2016": Để lại di sản từ "tỷ đô" phòng vé đến tượng vàng Oscar

HHTO - Từ kỷ lục phòng vé của "Captain America", "Zootopia" đến sự trỗi dậy của các "bom tấn" truyền hình như "Stranger Things", 2016 là năm hội tụ hiếm hoi của Hollywood giữa thành công thương mại và giá trị nghệ thuật, tạo nền móng vững chắc cho văn hóa đại chúng suốt một thập kỷ qua.

Những kỷ lục phòng vé

Đứng đầu danh sách các tác phẩm ăn khách nhất năm 2016 là Captain America: Civil War. Với sự góp mặt của hầu hết dàn siêu anh hùng nhà Marvel và là màn chào sân của Spider-Man (Tom Holland), bộ phim nhanh chóng vượt mốc "tỷ đô" với hơn 1,15 tỷ USD (khoảng 30,2 nghìn tỷ đồng) doanh thu toàn cầu. Dự án này cũng là cột mốc mở ra giai đoạn phát triển rực rỡ nhất cho Vũ trụ Điện ảnh Marvel những năm sau đó.

Ảnh: Walt Disney Studios

Cùng nằm trong "câu lạc bộ tỷ đô" là Zootopia, bộ phim hoạt hình hiếm hoi đạt được thành công vang dội cả về thương mại lẫn nghệ thuật. Phim giành tượng vàng Oscar cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại lễ trao giải lần thứ 89, nhờ cốt truyện lồng ghép khéo léo thông điệp về sự hòa nhập và bình đẳng.

Ảnh: Walt Disney Studios

Ngay sau đó, Disney tiếp tục ghi dấu với The Jungle Book, dự án tiên phong trong sử dụng công nghệ CGI để xây dựng thế giới động vật, mang về thêm cho "nhà Chuột" một giải Oscar Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc.

Ảnh: Walt Disney Studios

Sự trỗi dậy của các dòng phim phá cách

Năm 2016 cũng đánh dấu bước ngoặt của dòng phim siêu anh hùng gắn mác "dành cho người lớn" với hiện tượng Deadpool. Ryan Reynolds đã chứng minh rằng một bộ phim theo hướng "phản anh hùng", phá vỡ các quy tắc truyền thống vẫn có thể lọt vào danh sách những tác phẩm có doanh thu cao nhất năm.

Ảnh: 20th Century Studios

Dù gây ra nhiều tranh luận trái chiều về nội dung, Batman v Superman: Dawn of Justice và Suicide Squad vẫn là những cái tên thống trị truyền thông năm đó. Sự xuất hiện lần đầu của Wonder Woman hay tạo hình Harley Quinn của Margot Robbie cũng đã trở thành những biểu tượng văn hóa được giới trẻ yêu thích trong suốt thời gian dài.

Dù có màn "debut" không mấy thành công, Suicide Squad vẫn là "biệt đội bất hảo" được khán giả yêu mến. Ảnh: Warner Bros.

Ở mảng điện ảnh nghệ thuật, hai cái tên La La Land và Moonlight đã tạo nên một trong những cuộc đối đầu đáng nhớ trong lịch sử lễ trao giải Oscar. Nếu La La Land làm sống lại dòng phim nhạc kịch lãng mạn thì Moonlight lại chinh phục giới chuyên môn bằng ngôn ngữ điện ảnh tinh tế và giàu cảm xúc. Cả hai tác phẩm đều được xem là những chuẩn mực mới của điện ảnh hiện đại.

Ảnh: Summit Releasing

Kỷ nguyên vàng của phim truyền hình trực tuyến

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến sự bùng nổ của các nền tảng trực tuyến trong năm 2016 với hai đại diện tiêu biểu là Stranger Things và The Crown.

Stranger Things tái hiện không khí nước Mỹ thập niên 1980 thông qua các hiện tượng kỳ dị, câu chuyện bí ẩn. Series cũng đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của nhiều diễn viên trẻ, trong đó có Millie Bobby Brown. Phát hành mùa cuối vào cuối năm 2025 vừa qua, series vẫn duy trì lượng quan tâm lớn và nằm trong nhóm các thương hiệu có mức độ nhận diện cao nhất Netflix.

Sức hút của "Stranger Things" được duy trì xuyên suốt 5 mùa. Ảnh: Netflix﻿

Về The Crown, phim tập trung vào đời sống chính trị và cá nhân của Hoàng gia Anh, đặc biệt là Nữ hoàng Elizabeth II. Với sự đầu tư công phu về bối cảnh và phục trang, series sau đó được ghi nhận tại nhiều mùa giải Emmy và Quả Cầu Vàng.