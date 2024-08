Nine Naphat và Baifern cắt liên lạc hậu chia tay, chưa sẵn sàng có người mới

HHT - Những chia sẻ của Nine Naphat khiến người hâm mộ mong chờ Nine và Baifern có thể nối lại tình xưa bị hẫng một nhịp. Dù vậy, fan cũng chọn tôn trọng và ủng hộ các hoạt động sắp tới của hai người.

Trả lời phỏng vấn của truyền thông Thái Lan khi tham gia họp báo ra mắt phim ManaMan, Nine Naphat đã thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ hiện tại của anh và người yêu cũ - Baifern Pimchanok. Khi được hỏi có phải gầy đi trông thấy vì còn bận lòng về chuyện tình cảm hay không, anh phủ nhận: "Tôi cũng thấy mình gầy đi nhưng không phải vì chuyện đời tư. Tôi đang ép cân để chuẩn bị cho một dự án mới vào cuối năm nay".

Anh chia sẻ tâm trạng của anh đã tốt hơn nhiều so với thời gian mới chia tay. Nine cho biết anh và Baifern gần đây đã không gặp nhau và gần như cắt đứt liên lạc. Anh chia sẻ chưa có ý định sẽ bước vào mối quan hệ mới: "Tình yêu là điều thiêng liêng với tôi. Tuy nhiên hiện tại, tôi nghĩ còn quá sớm để tôi tiến tới với ai đó. Tôi nghĩ thời gian này là lúc mình cần tập trung chăm sóc và phát triển bản thân".

Vào khoảng giữa tháng 7, Baifern cũng trả lời nhanh về chuyện rạn nứt với Nine. Cô khẳng định những tin đồn không ảnh hưởng nhiều tới cô: "Vấn đề chia tay của chúng tôi không liên quan tới ai cả. Đó là do tôi và Nine đã cùng quyết định, thống nhất. Tôi biết đây là quyết định đau lòng nhưng nó cũng là điều tốt nhất cho chúng tôi. Chúng tôi vẫn là bạn tốt, vẫn sẽ hỏi han, nói chuyện và lo lắng về mặt cảm xúc của nhau".

Nine và Baifern được đồn hẹn hò từ sau lần hợp tác đầu tiên với Friendzone. Cuối tháng 11, tới đầu tháng 12 năm 2022, Nine và Baifern lần lượt xác nhận có tình cảm dành cho đối phương, công khai hẹn hò. Ngày 24/6, hàng loạt các trang tin của Thái Lan đưa tin Baifern Pimchanok và Nine Naphat đã chia tay sau chuyến du lịch ở Thụy Sĩ. Tới chiều 4/7, Nine tổ chức họp báo xác nhận hai người đã chia tay. Khi họp báo kết thúc, phóng viên đã ghi lại được khoảnh khắc nam diễn viên rơi lệ, vội lau nước mắt sau khi được nhân viên và mọi người an ủi, động viên.