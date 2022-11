Nối đuôi loạt phim Marvel trước, "Black Panther 2" sẽ bị cấm chiếu tại thị trường Trung Quốc?

HHT - "Black Panther: Wakanda Forever" - bộ phim chiếu rạp cuối cùng trong Giai đoạn 4 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel hiện đang oanh tạc khắp các phòng vé bất chấp nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Theo tin độc quyền từ The Hollywood Reporter, Black Panther: Wakanda Forever của thương hiệu Vũ trụ Điện ảnh Marvel hiện đang có nguy cơ cao bị cấm chiếu tại thị trường Trung Quốc. Dù phía Trung Quốc chưa bao giờ đưa ra lời giải thích cụ thể, người hâm mộ vẫn tự phán đoán và lập ra không ít giả thuyết. Phần đông ý kiến cho rằng lý do Wakanda Forever trở thành “con ghẻ” cũng tương tự với Thor: Love and Thunder hay Lightyear của Pixar vì đều có yếu tố ủng hộ cộng đồng LGBTQ+.

Nhưng đáng chú ý hơn, Marvel Studios vẫn đồng ý cắt khoảng 1 phút cảnh phim cho bản chiếu tại thị trường Kuwait. Các cảnh bị cắt bao gồm cảnh liên quan đến tôn thờ thần thánh và LGBTQ+.

Theo The Hollywood Reporter, nhà kiểm duyệt ở Kuwait cho rằng Black Panther: Wakanda Forever cố truyền tải nội dung LGBTQ+ thông qua cảnh Aneka (Michaela Coel đóng) hôn lên trán Ayo (Florence Kasumba đóng). Chính vì thế, họ đã phản đối phân đoạn dài 10 giây này và yêu cầu Marvel loại bỏ cảnh phim này. Tuy nhiên, các nước còn lại như Saudi Arabia, UAE, Oman, Bahrain và Qatar vẫn sẽ chiếu bản đầy đủ của phim.

Ở phần phim Black Panther đầu tiên, Kuwait cũng yêu cầu phía Marvel Studios cắt đi cảnh hôn giữa T'Challa (Chadwick Boseman đóng) và Nakia (Lupita Nyong'o đóng) dù đây là một cặp nam nữ. Ngoài ra, còn một nụ hôn khác giới cũng bị xóa khỏi phim hoạt hình Encanto của Disney.

Tuy vậy, khác với trường hợp của Kuwait, Disney và Marvel Studios từ lâu không còn nhân nhượng với thị trường Trung Quốc và lựa chọn không cắt những cảnh phim trên, bất chấp khả năng bị cấm chiếu. Theo tính toán, việc mất đi doanh thu tại thị trường này cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới doanh thu của phần hậu truyện về Black Panther khi tới thời điểm hiện tại riêng doanh thu mở màn nội địa đã cho thấy khả năng "sống tốt sống khỏe" với tổng doanh thu 342,8 triệu đôla (8,5 nghìn tỷ đồng) và vẫn còn tăng lên theo từng ngày.