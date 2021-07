NÓNG: "Người Nhện" Tom Holland và “MJ” Zendaya hẹn hò, lộ bằng chứng không thể phủ nhận?

HHT - Cặp đôi màn ảnh Tom Holland và Zendaya từ “Spider-Man: Far From Home” được cho là đã chính thức thành đôi ngoài đời thật, với bằng chứng khó mà phủ nhận.

Trang tin Page Six vừa công bố loạt ảnh ghi lại cảnh hai ngôi sao của Spider-Man: Far From Home là Tom Holland và Zendaya cùng ngồi trong chiếc Audi do Tom cầm lái và hôn nhau. Cả hai trông rất ngọt ngào, vui vẻ. Những bức ảnh tình cảm này càng củng cố cho tin đồn cặp đôi của Spider-Man: Far From Home "phim giả tình thật".

Cũng theo trang Page Six, Tom Holland và Zendaya đã được nhìn thấy xuất hiện cùng nhau tại Silver Lake, LA, vào thứ Năm trước đó. Được biết, đây là nơi mẹ Zendaya đang sống. Trong các bức ảnh được chụp, Tom và Zendaya đều ăn mặc thoải mái, cùng vui đùa, thái độ thoải mái gần gũi.

Tom Holland và Zendaya gặp nhau lần đầu tiên tại phim trường Spider-Man: Homecoming (2017). Trong phim, Tom vào vai Peter Parker, chàng Người Nhện đang phải vừa cứu thế giới vừa học cách trưởng thành. Zendaya vào vai Michelle, còn gọi tắt là MJ, cô bạn cùng lớp cá tính.

Ở phần phim đầu tiên, “Nhện bé” Peter Parker và MJ chỉ là bạn, nhưng sang phần phim tiếp theo Spider-Man: Far From Home (2019) mối quan hệ của cả hai đã được “nâng cấp” sang hẹn hò. Cặp đôi sẽ trở lại trong Spider-Man: No Way Home, dự kiến công chiếu vào tháng 12/2021 tới.

Cặp đôi Peter Parker - MJ trong phim rất dễ thương, ngoài đời Tom Holland và Zendaya cũng được yêu mến vì đều là những ngôi sao trẻ tuổi, tài năng. Các fan “chèo thuyền” cặp đôi này còn gọi họ là Tomdaya. Và nay, “thuyền” Tomdaya có lẽ đã cập bến từ phim ra đời thật, với những tấm ảnh bằng chứng khó mà chối cãi.

Từ năm 2017, đã có tin đồn Tom Holland và Zendaya đang hẹn hò. Một nguồn tin giấu tên cho biết trên People rằng Tom Holland và Zendaya đã rất cẩn thận để giữ bí mật, nhưng họ đã dành kỳ nghỉ cùng nhau, cố gắng dành cho nhau nhiều thời gian nhất có thể.

Tuy nhiên, tin đồn hẹn hò dường như đã “toang” khi vào năm 2019, Tom được phát hiện nắm tay Olivia Bolton, còn Zendaya cũng hẹn hò trai đẹp nước Úc Jacob Elordi (Kissing Booth). Các nguồn tin tiết lộ trên The Sun rằng Tom đã chia tay với Olivia Bolton vào 4/2020; và Zendaya cũng đã chia tay với Jacob.

Một số dự đoán cho rằng quãng thời gian ghi hình cho Spider-Man: No Way Home đã giúp Tom Holland và Zendaya dành nhiều thời gian cho nhau hơn, và Tomdaya có nhiều cơ hội để ngọt ngào trở lại.

ROSE JUBILEE