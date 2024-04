“Now You See Me” bổ sung thêm nhiều ảo thuật gia siêu trộm trong phần 3

HHT - Sau 8 năm kể từ phần 2, thương hiệu ảo thuật gia siêu trộm “Now You See Me” sẽ có phần phim mới. Lần này, ngoài các nhân vật quen thuộc sẽ trở lại, phim còn bổ sung nhiều gương mặt mới, hứa hẹn mang đến nhiều trò ảo thuật ảo diệu và những phi vụ trộm cắp choáng ngợp hơn nữa.

Lần đầu tiên ra mắt vào năm 2013, Now You See Me (Phi Vụ Thế Kỷ) đã thu hút đông đảo khán giả khi kết hợp hai chủ đề thú vị vào trong một bộ phim: ảo thuật gia và trộm cắp. Không những vậy mà còn là những màn ảo thuật đỉnh cao và những phi vụ trộm cắp không tưởng.

Chuyện phim Now You See Me theo chân bốn ảo thuật gia tài năng, mỗi người có một sở trường riêng, tập hợp lại với nhau và tự xưng là Tứ Kỵ Sĩ. Họ tổ chức các buổi diễn ảo thuật kiêm trộm cắp, bằng những cách thức ảo diệu và choáng ngợp nhất. Tứ Kỵ Sĩ khiến tất cả cảnh sát FBI và người theo dõi dường như quay cuồng trong những chiêu trò mà họ luôn đi trước hai, ba bước và người ta chỉ nhận ra mình bị gạt khi đã quá trễ.

Now You See Me đã trở thành một thương hiệu điện ảnh thành công về mặt phòng vé. Phần 1 thu về hơn 300 triệu đôla (hơn 7 ngàn tỉ đồng) trên toàn thế giới. Phần 2 ra mắt vào năm 2016, nội dung không được đánh giá tốt bằng phần đầu tiên nhưng phim cũng làm ăn ngon nghẻ, nâng tổng doanh thu của phim lên 687 triệu đôla (khoảng 17 ngàn tỉ đồng).

Sau 8 năm kể từ phần 2, Now You See Me đã sẵn sàng có phần 3 cùng với sự trở lại của Tứ Kỵ Sĩ quen thuộc: Jesse Eisenberg (The Social Network), Isla Fisher (Tự Thú Của Một Tín Đồ Shopping), Dave Franco (21 Jump Street), Woody Harrelson (Vernom 2). Đặc biệt, phần 3 cũng đánh dấu màn tái ngộ của bóng hồng Isla Fisher với những người bạn cũ - cô đã vắng mặt trong phần 2.

Ngoài những gương mặt cũ, Now You See Me 3 cũng bổ sung những gương mặt mới và họ đều là những cái tên sáng giá, nổi bật gần đây. Ariana Greenblatt từng tham gia Barbie, sắp có Borderlands được chuyển thể từ trò chơi điện tử đóng cùng Cate Blanchett.

Justice Smith đóng chính trong Pokémon Detective Pikachu và là một phần vui nhộn không thể thiếu trong Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves.

Và Dominic Sessa đến từ bộ phim đột phá, gây tiếng vang được đề cử giải Oscar The Holdovers. Riêng về diễn xuất cá nhân, Dominic Sessa đã được đề cử cho giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải BAFTA cùng một số giải thưởng danh giá khác.

Vai diễn của dàn diễn viên bổ sung chưa được tiết lộ nhưng một số thông tin cho biết khả năng cao họ sẽ là những ảo thuật gia mới bổ sung vào câu chuyện của phần 3. Ngoài ra, nội dung cũng như thời gian phát hành của Now You See Me 3 hiện tại vẫn chưa có thêm thông tin chi tiết. Nhưng nam diễn viên Jesse Eisenberg tin rằng việc quay phim có thể bắt đầu trong sáu tháng tới.

Có tin đồn rằng bộ phim có thể hoạt động như một phần khởi động lại nhẹ nhàng, nhưng giả thuyết của khán giả cho rằng có thể phim sẽ nối tiếp những gì đã kết thúc ở phần 2. Có thể lần này Tứ Kỵ Sĩ sẽ tìm hiểu những bí mật của Hội Nhãn Thần - tổ chức bí ẩn đã tập hợp họ lần đầu tiên.

Trong phần 1, Tứ Kỵ Sĩ dắt mũi FBI ở Las Vegas. Sang phần 2, cả nhóm thực hiện một vụ cướp có thể nói là lớn nhất của mình tại Trung Quốc. Đâu sẽ là điểm dừng chân kế tiếp của những ảo thuật gia siêu trộm? Khán giả sẽ phải chờ để được xem câu trả lời.