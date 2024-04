"Heartstopper" Kit Connor và "Bạch Tuyết" Rachel Zegler tái hiện Romeo và Juliet

HHT - Những khoảnh khắc ngọt ngào của Baek - Hong mà nhà đài tung ra trong preview tập 12 "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) đều mất tăm khi phim lên sóng, nhưng gần như chắc chắn chúng sẽ xuất hiện trong tập 13 và 14 tới.

HHT - Tập 12 của "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) có rating nhảy vọt, lần đầu tiên chạm đầu 2x về tỷ suất người xem. Chỉ cần cố một chút nữa, phim sẽ soán ngôi "Hạ Cánh Nơi Anh" để đứng đầu bảng phim truyền hình có rating cao nhất lịch sử đài tvN.

HHT - Billie Eilish vừa hé lộ một đoạn ngắn các bài hát nằm trong album mới sắp phát hành "Hit Me Hard and Soft" tại một sự kiện bên lề lễ hội âm nhạc Coachella. Ngay lập tức, người hâm mộ nữ ca sĩ đã để lại nhiều bình luận khen ngợi.

HHT - "Queen of Tears" tập 12 cho thấy Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) đã xảo trá cướp công cứu Hae In (Kim Ji Won) bị đuối nước ngày nhỏ của Hyun Woo (Kim Soo Hyun). Nhưng cũng không vì thế mà tình cảm của Hae In dành cho Hyun Woo bị lung lay. Chủ tịch Hong qua đời tuy buồn nhưng cũng tạo cơ hội để Baek - Hong giành lại quyền kiểm soát.