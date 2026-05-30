Đề Văn thi vào lớp 10 Hà Nội: Sĩ tử "thở phào", đánh giá vừa sức dễ lấy điểm

Hơn 124.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội sáng 30/5. Là một trong những nhóm thí sinh bước ra sớm nhất từ điểm thi trường THCS Ngô Sĩ Liên, bạn Hà Phương, Diệp Anh và Huy Quyền (trường THCS Tây Sơn) không giấu được sự “nhẹ nhõm” sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn - môn thi mà cả nhóm thừa nhận là “hồi hộp nhất” trước “giờ G”.

Điều đặc biệt là cả ba teen 2K11 này đều đặt nguyện vọng 1 vào trường THPT Việt Đức. Suốt thời gian ôn thi, bộ ba thường xuyên động viên nhau cùng cố gắng với hy vọng sẽ tiếp tục gắn bó với nhau trong ba năm THPT sắp tới.

Bạn Nguyễn Hà Phương chia sẻ: “Đây là môn mình ôn tập kỹ nhất vì cũng là môn mình lo lắng nhất. Sau khi thi xong, cảm giác đầu tiên của mình là nhẹ nhõm và cũng rất vui vì cuối cùng đã hoàn thành bài thi. Thực ra dạng bài nghị luận trong đề thi năm nay mình chưa từng ôn “trúng” đề bài này bao giờ, nhưng cấu trúc và cách làm bài thì đều giống như những gì cô giáo đã hướng dẫn trên lớp nên mình cũng tự tin và bình tĩnh hơn khi làm bài".

Chia sẻ thêm với Hoa Học Trò Online, để chuẩn bị cho môn Ngữ văn, Hà Phương có hẳn một “bí kíp” riêng: “Cô giáo thường chia sẻ cho chúng mình các lý luận văn học vào nhóm lớp, mình sẽ ghi chép lại những lý luận đó vào một cuốn sổ tay nhỏ để tiện xem lại. Với mình, học Văn cũng cần có tư duy logic, vậy nên mình thường dùng bút nhớ dòng để highlight những ý quan trọng. Nhờ vậy mà lúc ôn tập, mình sẽ dễ hệ thống lại kiến thức hơn rất nhiều!”

Cuốn sổ tay ghi chép những lý luận văn học là một “trợ thủ đắc lực” giúp Hà Phương tự tin bước vào kỳ thi. (Ảnh: Yến Trang)

Niềm vui của Hà Phương sau khi hoàn thành bài thi cũng là cảm xúc chung của gia đình bạn sau nhiều tháng đồng hành cùng con trong giai đoạn ôn tập. Chú Nguyễn Quang Huy (ngụ tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) - phụ huynh của bạn Hà Phương - cho biết gia đình luôn cố gắng tạo tâm lý thoải mái, tôn trọng quyết định của bạn: “Việc học tập không chỉ gói gọn trong một kỳ thi mà còn là một hành trình dài. Với tôi, chỉ cần con nỗ lực hết khả năng là đã rất đáng quý rồi!”.

Cùng chung cảm nhận về độ “dễ thở” của đề thi năm nay, bạn Nguyễn Diệp Anh cho biết dù khá hồi hộp trước giờ làm bài nhưng đã phần nào yên tâm hơn sau khi đọc đề: “Mình thấy đề khá vừa sức bám sát chương trình học và có sự phân hóa rõ ràng đúng như những gì Bộ GD&ĐT đã thông báo. Trong quá trình ôn tập, mình thường tự hệ thống lại dàn ý các dạng bài nghị luận và ghi nhớ cách làm bài chung để có thể linh hoạt áp dụng vào từng dạng đề khác nhau”.

Trong khi đó, bạn Nguyễn Huy Quyền lại có phần lo lắng hơn hai người bạn của mình. Nam sinh cho biết dạng đề nghị luận xã hội năm nay khá mới mẻ đối với bản thân nên khi nhận đề, cậu bạn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

Tại điểm trường THCS Giảng Võ, nơi từ rất sớm đã có đông đảo phụ huynh tập trung bên ngoài cổng trường để chờ con hoàn thành bài thi đầu tiên. Dù còn khá lâu mới đến giờ thu bài, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn đứng chờ dưới những tán cây, liên tục dõi mắt về phía cổng trường với tâm trạng vừa hồi hộp vừa mong ngóng.

Cô Nguyễn Thu Hương (ngụ tại phường Đống Đa, Hà Nội) cho biết gia đình chủ động giữ tâm lý nhẹ nhàng cho con trong ngày thi đầu tiên, điều duy nhất cô làm là ôm bạn động viên: “Sáng nay hai mẹ con tôi rất thoải mái, ngủ một mạch đến 6 giờ kém mới dậy rồi thong thả ăn phở trước khi đến điểm thi trường cấp Hai Giảng Võ. Tôi không muốn đặt áp lực trường top hay tạo không khí nặng nề, vì biết con đã học hành vất vả cả năm và năng lực của con đến đâu tôi đều rõ”.

Cùng chung tâm trạng hồi hộp của các bậc phụ huynh, chú Phan Thế Vinh (ngụ tại phường Long Biên, Hà Nội) đứng ngồi không yên trong suốt thời gian con làm bài thi. Tuy nhiên, cảm giác lo lắng nhanh chóng được thay thế bằng niềm vui khi nhìn thấy sĩ tử nhà mình xuất hiện với tâm trạng thoải mái: “Biết con đã ôn tập kỹ lưỡng và nở nụ cười tươi tự tin bước ra khỏi phòng thi nên tôi cũng vui lây. Hiện tại, gia đình chỉ mong con sẽ đạt kết quả tốt để đỗ vào trường THPT Trần Phú đúng như nguyện vọng và mong ước của con”.