Sinh viên “Tìm về” âm nhạc truyền thống tại lễ kỷ niệm 30 năm CLB Dân ca UEH

Không chạy theo xu hướng thịnh hành, CLB Dân ca UEH vẫn gìn giữ âm nhạc truyền thống suốt 30 năm. Lễ kỷ niệm “Tìm về” vừa diễn ra đã trở thành dịp để nhiều thế hệ sinh viên nhìn lại hành trình lan tỏa thanh âm dân tộc trong môi trường đại học.

Chương trình được tổ chức như một dịp nhìn lại hành trình hoạt động của CLB suốt ba thập kỷ qua. Trong không gian mang màu sắc hoài niệm, nhiều tiết mục dân ca quen thuộc được trình diễn lại, đưa người nghe trở về với những năm tháng thanh xuân đầy cảm xúc.

Quả ngọt tháng năm trở thành dịp để các thành viên cũ và mới cùng nhìn lại hành trình được vun đắp bằng tình yêu văn hóa dân tộc, bằng sự gắn bó và niềm tự hào. Qua từng khung hình, từng câu chuyện được kể lại, những ký ức cũng trở nên sống động hơn. Không chỉ là hoạt động của một câu lạc bộ sinh viên, hành trình 30 năm của CLB Dân ca UEH còn cho thấy cách âm nhạc truyền thống vẫn duy trì được chỗ đứng trong môi trường đại học hiện đại.

CLB Dân ca UEH mở ra không gian lưu giữ ký ức văn hóa, góp phần đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với khán giả trẻ.

Giữa sự phát triển mạnh mẽ của các xu hướng âm nhạc hiện đại, dân ca vẫn giữ cho mình vẻ đẹp riêng mộc mạc nhưng sâu lắng, giản dị nhưng chạm đến trái tim người nghe. Với nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ Z, dân ca không còn là điều xa cách hay cũ kỹ, mà trở thành cầu nối để hiểu hơn về cội nguồn, về bản sắc dân tộc và những giá trị truyền thống của người Việt.

Chính sự giao thoa giữa tinh thần trẻ trung và âm hưởng quê hương đã tạo nên màu sắc riêng cho CLB Dân ca UEH suốt 30 năm qua. Nơi đây không chỉ giúp sinh viên nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật dân tộc mà còn góp phần hình thành sự gắn kết giữa các thế hệ thành viên.

"Chị Tư" Cẩm Ly xuất hiện tại Lễ kỷ niệm 30 năm CLB Dân ca UEH.

CLB Dân ca UEH hiện là một trong số ít câu lạc bộ sinh viên có lịch sử gắn bó lâu dài với Hội Sinh viên UEH. Sự tồn tại bền vững ấy không chỉ mang ý nghĩa phong trào mà còn cho thấy nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong môi trường giáo dục đại học.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, UEH đang hướng tới mục tiêu thu hút từ 3 - 5% sinh viên quốc tế trong thời gian tới. Thực tế cho thấy nhiều sinh viên nước ngoài khi đến Việt Nam thường muốn tìm hiểu về âm nhạc truyền thống hơn là các dòng nhạc hiện đại vốn đã phổ biến trên toàn cầu. Vì vậy, CLB Dân ca UEH được kỳ vọng sẽ trở thành những “đại sứ” văn hóa, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của âm nhạc dân tộc Việt Nam đến bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động giao lưu trong trường học.

