Đề Toán vào lớp 10 Hà Nội: Vừa sức nhưng câu hình học cuối thử thách thí sinh

HHTO - Sáng 31/5, các thí sinh tại Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Nhiều thí sinh nhận xét đề năm nay có cấu trúc quen thuộc, phần lớn câu hỏi bám sát chương trình ôn tập và không quá đánh đố. Tuy nhiên, câu hình học cuối cùng vẫn là thử thách thực sự với những bạn muốn chạm mốc điểm 9-10.

Đề thi Toán vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2026 - 2027 gồm 5 câu lớn, trải đều từ đại số, xác suất thống kê, bài toán thực tế đến hình học và tối ưu. So với những năm gần đây, đề được đánh giá “dễ thở” hơn ở phần đầu khi nhiều câu hỏi mang tính cơ bản, giúp học sinh trung bình khá có thể kiếm điểm tương đối thuận lợi.

Ngay ở Câu I, các bài toán về bảng tần số và xác suất đều ở mức nhận biết, thao tác tính toán đơn giản. Đây được xem là phần “gỡ điểm” cho đa số thí sinh. Nhiều bạn cho biết chỉ mất khoảng vài phút để hoàn thành trọn vẹn câu này.

Đề thi Toán vào lớp 10 THPT năm 2026.

Câu II về rút gọn biểu thức và tìm điều kiện để biểu thức nhận giá trị nguyên cũng không quá bất ngờ. Dạng toán quen thuộc xuất hiện trong hầu hết các đề ôn tập của học sinh lớp 9 Hà Nội năm nay. Phần chứng minh rút gọn biểu thức được đánh giá khá “mượt”, học sinh cẩn thận biến đổi là có thể xử lý tốt.

Ở Câu III, đề tiếp tục ghi điểm khi đưa vào các bài toán thực tế quen thuộc như may áo, mua hoa và vận dụng hệ thức Vi-ét. Đây đều là những dạng bài phổ biến trong chương trình ôn thi vào 10. Tuy nhiên, câu tính giá trị biểu thức từ hai nghiệm của phương trình bậc hai có thể khiến một số thí sinh mất thời gian nếu chưa nhìn ra cách biến đổi khéo léo.

Phần được bàn luận nhiều nhất nằm ở Câu IV - bài hình học 4 điểm. Ý a tương đối cơ bản với bài toán chứng minh tứ giác nội tiếp. Ý b bắt đầu tăng độ khó khi yêu cầu chứng minh hệ thức hình học và góc vuông. Trong khi đó, ý c được xem là “câu phân loại” thực sự khi đòi hỏi học sinh phải có tư duy hình học tốt, biết kết hợp nhiều tính chất để chứng minh tam giác cân.

Ngoài ra, Câu V về bài toán tối ưu cũng được đánh giá là thú vị khi gắn với tình huống thực tế thuê kho xưởng và điều động công nhân. Dạng toán này không quá khó nhưng yêu cầu học sinh biết lập luận logic thay vì chỉ tính toán máy móc.

Sau khi rời phòng thi tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng, bạn Bạch Dương cùng nhóm bạn cho biết đề Toán năm nay “dễ thở hơn tưởng tượng”. Các bạn tự tin có thể đạt mức điểm từ 9-9,5. Có bạn thì vẫn tiếc nuối vì mất thời gian ở câu hình học cuối hoặc sai sót trong quá trình biến đổi đại số.

Bạch Dương (ngoài cùng bên trái) và các bạn tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng.

Theo các thầy cô tổ Toán - Hệ thống giáo dục HOCMAI, nhìn chung đây là một đề thi có chất lượng chuyên môn tốt, giữ được sự ổn định về cấu trúc nhưng vẫn thể hiện tinh thần đổi mới trong kiểm tra, đánh giá. Đề không chỉ đáp ứng yêu cầu tuyển sinh mà còn góp phần định hướng quá trình dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, phù hợp với mục tiêu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.