Đề thi tiếng Anh kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh tự tin đạt điểm 8+

HHTO - Chiều 30/5, các thí sinh 2K11 tại Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027. Với thời gian làm bài 60 phút theo hình thức trắc nghiệm, đề thi năm nay được đánh giá vừa sức, bám sát chương trình mới và tăng cường tính ứng dụng thực tế.

Đề thi xoay quanh những vấn đề gần gũi với teen

Theo ghi nhận, đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2025 - 2026 gồm 40 câu trắc nghiệm trong thời gian 60 phút, bao phủ các phần kiến thức quen thuộc như phát âm, trọng âm, từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp, đọc hiểu và hoàn thành câu.

Điểm đáng chú ý là nhiều câu hỏi gắn trực tiếp với cuộc sống học sinh hiện nay. Các chủ đề như mạng xã hội, quản lý thời gian, bảo vệ môi trường, khóa học lập trình hay lựa chọn nghề nghiệp xuất hiện xuyên suốt đề thi.

Một số câu đáng chú ý như câu nói về việc “càng dành nhiều thời gian cho mạng xã hội thì càng ít thời gian cho hoạt động ngoài trời” hay câu hỏi liên quan đến việc theo học khóa coding để theo đuổi giấc mơ trở thành lập trình viên.

Đây là hướng ra đề phù hợp với tinh thần chương trình GDPT 2018 khi ưu tiên đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ trong bối cảnh thực tế thay vì học lý thuyết máy móc.

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 THPT năm 2026 tại Hà Nội. Ảnh minh họa không phải đáp án.

Phần đọc hiểu đề cập công nghệ, AI và kỹ năng thích nghi

Một trong những đoạn đọc hiểu nổi bật của đề thi nói về sự thay đổi của thị trường lao động dưới tác động của công nghệ. Đoạn văn nhấn mạnh việc tự động hóa có thể khiến một số công việc trở nên lỗi thời, nhưng đồng thời công nghệ cũng tạo ra nhiều ngành nghề mới trong các lĩnh vực như dịch vụ số hay phát triển phần mềm.

Thông qua đó, đề thi yêu cầu học sinh xác định ý chính, tìm từ đồng nghĩa - trái nghĩa và suy luận nội dung. Dù không quá khó về từ vựng, phần này vẫn được xem là khu vực có tính phân hóa rõ nhất.

Ngoài ra, đề còn có bài đọc về chủ đề gìn giữ truyền thống trong cuộc sống hiện đại. Nội dung xoay quanh việc giới trẻ vẫn duy trì các giá trị văn hóa thông qua lễ hội, món ăn truyền thống, trò chơi dân gian hay các hoạt động gia đình dù đang sống trong thời đại số.

Thí sinh tại điểm thi THCS Văn Yên, phường Hà Đông.

Dự đoán phổ điểm tập trung ở mức 7 - 8,5

Tại điểm thi THCS Nguyễn Trãi, phường Hà Đông, sau khi kết thúc giờ thi, nhiều thí sinh rời điểm thi với tâm trạng thoải mái. Nhiều bạn cho biết đề “dễ thở” hơn kỳ vọng và có thể đạt mức điểm khá cao nếu làm cẩn thận.

Minh Anh - một thí sinh tại điểm thi - chia sẻ: “Mình thấy đề vừa sức, nhiều chủ đề quen thuộc nên đọc không bị áp lực. Phần ngữ pháp khá ổn, chỉ có vài câu đọc hiểu mình cần phải suy nghĩ thêm”. Trong khi đó, bạn Hà Thư cho biết phần từ vựng không quá khó nhưng yêu cầu đọc kỹ ngữ cảnh: “Mình nghĩ mình có thể đạt khoảng 8,5 điểm”.

Thí sinh tại điểm thi THCS Nguyễn Trãi, phường Hà Đông.

Theo đánh giá sơ bộ, phần lớn học sinh có học lực trung bình - khá có thể đạt khoảng 6,5 - 7,5 điểm. Những thí sinh học chắc về kỹ năng đọc hiểu và từ vựng có khả năng chạm mốc 8 - 9 điểm.

Tuy vậy, đề vẫn có một số câu hỏi phân loại ở phần đọc hiểu, hoàn thành đoạn văn và sắp xếp câu, đủ để tạo khoảng cách giữa nhóm học sinh khá và nhóm cạnh tranh vào các trường top đầu.

Sau môn Tiếng Anh chiều nay, các thí sinh Hà Nội sẽ bước vào bài thi Toán vào sáng 31/5 để hoàn thành kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.