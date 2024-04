Một diễn viên trong Parasyte: The Grey bị chê diễn dở, đạo diễn giải thích càng dở

HHT - Dàn diễn viên của “Parasyte: The Grey” đã làm tốt vai trò của mình, đặc biệt nam diễn viên Koo Kyo Hwan được đánh giá là toả sáng nhất. Tuy nhiên, có một người bị chê diễn quá “ố dề”, đạo diễn giải thích lý do xong netizen… chê luôn đạo diễn.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Bất chấp những so sánh về chất lượng nội dung không sánh bằng bản gốc, Parasyte: The Grey (Ký Sinh Thú: Vùng Xám) vẫn thu hút lượng lớn người xem trên Netflix. Bộ phim đã thu hút hơn 6 triệu lượt xem trong vòng ba ngày, lọt vào Top 10 Netflix tại 68 quốc gia. Riêng ở Việt Nam, Parasyte: The Grey cũng lọt Top 10 Netflix và đứng ở vị trí số 1 trong nhiều ngày liền, thậm chí có lúc còn vượt mặt cả Queen of Tears đang gây sốt.

Dàn diễn viên trong Parasyte: The Grey được đánh giá là tròn vai, riêng nam diễn viên Koo Kyo Hwan trong vai gã giang hồ quay đầu Seol Kang Woo nhận được nhiều khen ngợi. Diễn xuất của anh được đánh giá là một trong những điểm sáng nhất của phim. Tuy nhiên, bên cạnh đó diễn xuất của một diễn viên khác lại bị chê không tiếc lời.

Đó là nữ diễn viên Lee Jung Hyun trong vai đội trưởng Choi Jun Kyung của đội Vùng Xám - đội đặc nhiệm phụ trách các vấn đề liên quan đến ký sinh thú. Đây là một nhân vật có lòng căm ghét sâu nặng với ký sinh thú, bởi nó đã giết chồng cô. Ban đầu, cô truy lùng ráo riết nữ chính Jeong Su In (Jeon So Nee) khi biết cô là ký sinh thú biến chủng. Về sau, Choi Jun Kyung không những tha cho Jeong Su In mà còn đề nghị cô làm việc ở Vùng Xám.

Nữ diễn viên Lee Jung Hyun được mệnh danh là “thiên tài diễn xuất” ngay sau bộ phim đầu tay A Petal (1996) và nhận được nhiều lời khen từ đạo diễn Park Chan Wook. Cô thậm chí còn càn quét giải Tân binh tại giải Rồng Xanh và giải Grand Bell với bộ phim đầu tay này. Sau đó, cô còn đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Rồng Xanh lần thứ 36 với bộ phim Alice In Earnestland.

Được biết, ban đầu Lee Jung Hyun đắn đo khi được mời tham gia Parasyte: The Grey vì đang mang thai. Chính đạo diễn Yeon Sang Ho đã động viên và hoãn ghi hình để đợi cô, điều này khiến cô thấy rất biết ơn. Chỉ ba tháng sau khi sinh, Lee Jung Hyun đã tập luyện để có cơ bắp, vác một cây súng dài và dấn thân vào những cảnh hành động. Tuy nhiên, những nỗ lực của cô không mang lại kết quả “nở hoa”.

Nhiều bình luận của người xem để lại cho biết diễn xuất của Lee Jung Hyun trong Parasyte: The Grey khiến họ thấy khó chịu và muốn dừng xem. Họ thấy diễn xuất của cô không “hòa hợp” với những diễn viên khác, thường xuyên xuất hiện với dáng vẻ kênh kiệu, từ nét mặt đến cả dáng đi. Biểu cảm trên gương mặt cô bị nhận xét là “ố dề”, khi cô thường xuyên trợn mắt, nói chuyện khoa trương, nhăn trán nhíu mày.

Trước những phản ứng trái chiều về diễn xuất của Lee Jung Hyun, đạo diễn Yeon Sang Ho đã lên tiếng bênh vực. Ông cho biết Lee Jung Hyun đã nhấn mạnh hành trình cảm xúc phức tạp của nhân vật và cố tình sử dụng “mặt nạ điên”. Đạo diễn giải thích nhân vật này đã chịu đựng nỗi đau tột cùng, và che giấu nỗi đau của mình dưới một chiếc mặt nạ gọi là “điên rồ giả tạo”. Ông nói: “Tôi hy vọng nhân vật Jun Kyung không có cảm giác thật vì mọi thứ về cô ấy đều ẩn sau chiếc mặt nạ. Tôi nghĩ nữ diễn viên Lee Jung Hyun đã thể hiện nhân vật này rất tốt.”

Tuy nhiên, sau lời giải thích, các ý kiến không xoay chiều, ngược lại netizen càng thêm không hài lòng về sự sắp đặt của đạo diễn, cho rằng đó là một nước đi sai lầm. Bởi trong câu chuyện không có khoảng không gian nào để nhân vật Choi Jun Kyung bộc lộ nội tâm của mình. Việc tận dụng cá tính và chuyên môn của diễn viên là quan trọng nhưng sự hài hòa giữa các nhân vật cũng là yếu tố quyết định, và rõ ràng diễn xuất của Lee Jung Hyun dưới chỉ đạo của đạo diễn hoàn toàn “lạc nhịp” với những diễn viên khác.

Parasyte: The Grey đã có mặt trọn bộ trên Netflix.