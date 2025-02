OTP rối như tơ vò của bộ ba Wooga Squad: Cùng "nên đôi" với Da Mi, Park Bo Young

HHT - Không chỉ có tình bạn thân thiết, dân mạng còn phát hiện ra bộ ba Choi Woo Shik, Park Seo Joon và Park Hyung Sik đều từng hợp tác với "bạn gái màn ảnh" của nhau, tạo nên sơ đồ "thuyền bè", OTP rối rắm khiến fan không biết nên "đẩy thuyền" nào.

Hội bạn thân Wooga Squad gồm: Park Seo Joon, Choi Woo Shik, Park Hyung Sik, V (BTS) và Peakboy nổi tiếng bởi tình bạn thân thiết và luôn ủng hộ những dự án cá nhân của nhau. Dân mạng còn phát hiện bộ ba Park Seo Joon, Choi Woo Shik, Park Hyung Sik còn vô tình hợp tác với "bạn gái màn ảnh" của nhau.

Đầu năm 2020, cặp đôi "điên nữ" Yi Seo do Kim Da Mi thủ vai và ông chủ quán nhậu Park Sae Ro Yi do Park Seo Joon đóng trong Itaewon Class (Tầng Lớp Itaewon) đã càn quét châu Á. Là một cô gái mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, có IQ 162, Yi Seo đã chinh phục khán giả bởi nét cá tính, thông minh, mạnh mẽ, thẳng thắn. Park Seo Joon và Kim Da Mi từng là cặp đôi được yêu thích nhất nhì màn ảnh Hàn năm 2020.

Ngoài Park Seo Joon, Kim Da Mi còn từng nên duyên 2 lần với Choi Woo Shik trong The Witch 1 và Our Beloved Summer. Ở The Witch 1, cô bé Koo Ja Yoon (Kim Da Mi) may mắn trốn thoát khỏi tổ chức đào tạo sát thủ và được một cặp vợ chồng nông dân lương thiện nuôi lớn. Choi Woo Shik vào vai kẻ truy tìm cô bé.

Nếu ở The Witch 1, cả hai đối đầu nhau kẻ sống người chết thì sang Our Beloved Summer, Da Mi và Choi Woo Shik lại là đôi uyên ương từ tình bạn thành tình yêu. Khai thác đề tài thanh xuân, học đường, sự tinh tế, lãng mạn của cốt truyện và "phản ứng hóa học" của Choi Woong (Choi Woo Shik) và Kook Yeon Soo (Kim Da Mi) đã tạo nên dấu ấn khó phai trong lòng khán giả đầu năm 2022.

Sau khi "đụng bạn gái màn ảnh" với Park Seo Joon, Choi Woo Shik và Park Hyung Sik lại cùng nên duyên với Park Bo Young trong 2 dự án phim tình cảm.

Bong Soon (Park Bo Young) mang sức mạnh phi thường đã đốn tim khán giả cùng chàng giám đốc công ty game tự luyến, điển trai Ahn Min Hyuk (Park Hyung Sik) trong Strong Woman Do Bong Soon.

Với nội dung lạ, hài hước cùng độ đáng yêu vô đối của cặp đôi chính, phim thành công vang dội vào năm 2017, đưa Park - Park trở thành couple thu về lượng fan hùng hậu, được mong chờ sẽ "phim giả tình thật".

Nhưng sau khi Melo Movie lên sóng vào Valentine vừa qua, người hâm mộ phim Hàn lại dao động vì "phản ứng hóa học của Park Bo Young và Choi Woo Shik cũng rất ngọt ngào. Ko Gyeom (Choi Woo Shik) và Mu Bee (Park Bo Young) là cặp đôi trái dấu hút nhau, đem tới chuyện tình nhẹ nhàng, chữa lành.

5 diễn viên, 5 bộ phim, tạo thành một "bùng binh" lớn khiến khán giả muốn "lên thuyền" cũng phải đắn đo vì ai cũng đẹp đôi và có phản ứng hóa học quắn quéo. Một số cư dân mạng đặt ra giả thuyết, nếu Taehyung - V (BTS) tập trung nhiều hơn vào nghiệp diễn, liệu anh có cơ hội hợp tác với "cựu bạn gái màn ảnh" của một trong những người anh ở "tổ đội" Wooga hay không? Và nếu điều này thành sự thật thì chiếc "bùng binh" của K-Drama này sẽ còn rối rắm nữa.