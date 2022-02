Park Bo Gum xuất ngũ, tiệm cắt tóc do anh làm chủ kiêm thợ chính sắp khai trương?

HHT - Sau doanh thu thê thảm của "The Matrix Resurrections" (Ma Trận Hồi Sinh), cuộc chiến pháp lý giữa hai hãng phim lớn Warner Bros. và Village Roadshow chính thức bùng nổ với cùng một lý do từng khiến Scarlett Johansson và Disney xảy ra tranh chấp.

HHT - "Forecasting Love And Weather" có rating khởi đầu khá ảm đạm. Nhưng sau 4 tập, bộ phim gây bất ngờ vì rating đã tăng gấp đôi. Vượt xa "Thirty Nine" của các chị đẹp Son Ye Jin, Jeon Mi Do.