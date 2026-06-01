Park Eun Bin thăng hạng, tvN liền tranh thủ quảng bá vội cho "Spooky in Love"

HHTO - Park Eun Bin đang nhận được nhiều sự chú ý với "The WONDERfools" (Biệt Đội Siêu Khờ) nên tvN cũng tranh thủ "kéo fame" cho "Spooky in Love" - bộ phim khác do cô đóng chính.

Spooky in Love dự kiến phát sóng vào ngày 18/7, tức là còn gần 2 tháng nữa mới chiếu nhưng tvN đã "tung thính" hàng loạt. Trùng hợp, thời điểm tung poster, teaser của nhà đài trùng khớp với thời điểm The WONDERfools trình làng và nhận được phản hồi tích cực. Park Eun Bin là nữ chính của hai bộ phim. Vì thế, khó tránh khỏi suy đoán tvN tận dụng sức nóng từ tác phẩm đang chiếu của "bé khờ" Chae Ni để quảng bá cho vai diễn sắp tới của Park Eun Bin trong Spooky in Love.

﻿ Đều sở hữu "dị năng" nhưng thiết lập từ gia thế đến tính cách của Eun Chae Ni và Cheon Yeo Ri hoàn toàn khác biệt.

Spooky in Love là bộ phim tình cảm huyền bí, được làm lại từ bộ phim Spellbound (2011). Những mô tả nhân vật cho thấy bản remake đã thay đổi hoàn toàn nghề nghiệp và quan hệ của nam nữ chính.

Park Eun Bin vào vai tài phiệt Cheon Yeo Ri, là CEO của khách sạn Rayna và người thừa kế hàng đầu của Tập đoàn. Cô tài năng, giàu có và luôn nổi bật nhưng thường giữ khoảng cách với mọi người, được biết đến là "công chúa bí ẩn".

Yeo Ri có phần giống Elsa, cô luôn đeo bao tay vì chỉ cần chạm vào bất cứ thứ gì, món đồ đó sẽ đóng băng. Khác với công chúa băng giá của Disney, Cheon Yeo Ri chạm vào thì thứ đó sẽ mất đi sự sống. Cô có thể nhìn thấy ma, lắng nghe câu chuyện của người chết và bất cứ ai chạm vào cô đều sẽ thấy linh hồn.



Nhá hàng loạt tạo hình "chanh sả" của ái nữ nhà tài phiệt Cheon Yeo Ri khiến khán giả mong chờ một cuộc lột xác ngoạn mục của Park Eun Bin. Dường như so với bản gốc, biên kịch của Spooky in Love đã cho nữ chính mạnh mẽ hơn thay vì lẩn trốn "lời nguyền".



Mắt nhìn kịch bản của Park Eun Bin được bảo chứng qua hàng loạt bộ phim có nội dung được đánh giá cao như Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo, Castaway Diva, Hyper Knife..., vì thế, khán giả có thể kỳ vọng vào "Spooky in Love" là một tác phẩm thú vị.

Yang Se Jong vào vai Ma Gang Wook, một công tố viên tận tụy. Anh có trí tuệ sắc bén, cương trực, đáng tin cậy. Bất chấp nỗi sợ linh hồn, anh vẫn đồng hành cùng Cheon Yeo Ri điều tra những vụ án kỳ lạ.

Ong Seong Wu sẽ đảm nhận vai Kang Min Hwan - nhân vật hoàn toàn mới, không xuất hiện trong bản gốc. Min Hwan là giám đốc điều hành một chi nhánh thuộc tập đoàn. Bề ngoài, anh là một người hoàn hảo từ ngoại hình đến tài năng.

Với Cheon Yeo Ri, anh là người luôn nở nụ cười ấm áp, nhưng ngay khi quay đi nói chuyện với người khác, Min Hwan dùng thái độ lạnh tanh. Ẩn sau vẻ ngoài hiền lành của anh là bản chất tham vọng khó lường.