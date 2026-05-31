Kelly Clarkson nghẹn ngào tạm biệt talkshow 7 năm, trở lại ghế nóng The Voice

HHTO - Một khoảnh khắc đầy xúc động đã diễn ra trong tập mới nhất của "The Kelly Clarkson Show" khi Kelly Clarkson bật khóc trước những lời tri ân chân thành từ khách mời Rita Wilson. Khán giả một lần nữa không khỏi tiếc nuối trước quyết định khép lại chương trình sau 7 mùa phát sóng của nữ ca sĩ kiêm MC đình đám.

Trong tập phát sóng mới đây của chương trình The Kelly Clarkson Show, nữ ca sĩ Kelly Clarkson đã không giấu được sự xúc động khi khách mời Rita Wilson dành cho cô những lời tri ân chân thành, ghi nhận những đóng góp nổi bật của cô đối với truyền hình Mỹ trước khi chương trình chuẩn bị khép lại sau 7 mùa phát sóng.

Khoảnh khắc đặc biệt diễn ra ở cuối chương trình, khi Rita Wilson bất ngờ dừng lại, hướng về phía nữ MC và chia sẻ: “Tôi muốn cảm ơn bạn vì tất cả những năm tháng đã cống hiến cho chương trình này. Tôi muốn cảm ơn bạn vì đã thực sự thay đổi cuộc chơi của truyền hình ban ngày. Vì tình yêu âm nhạc của bạn. Vì bạn đã mang đến rất nhiều âm nhạc cho khung giờ ban ngày, chia sẻ giọng hát, tài năng của mình và của những người khác, cùng ban nhạc tuyệt vời. Điều đó đã tạo ra sự thay đổi lớn trong cuộc sống của tôi. Cảm ơn bạn, Kelly.”

Trong tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả tại trường quay, Kelly Clarkson cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ mím môi và thì thầm: “Tôi ổn mà”. Dù vậy, đôi mắt đỏ hoe của cô đã phần nào bộc lộ sự xúc động khó có thể kìm nén. Nữ ca sĩ sau đó đứng dậy, tiến đến ôm Rita Wilson thật chặt rồi vừa cười vừa đùa để xua tan bầu không khí nghẹn ngào: “Ôi trời ơi! Tôi chỉ muốn nói là 'Làm ơn dừng lại đi!’. Không sao đâu mà”.

Kelly Clarkson xúc động khi lắng nghe lời tri ân của Rita Wilson.

Đây không phải lần đầu tiên Kelly Clarkson bày tỏ sự xúc động khi nhắc đến việc nói lời chia tay với chương trình. Trước đó, vào tháng 2/2026, nữ ca sĩ đã chính thức thông báo The Kelly Clarkson Show sẽ khép lại sau mùa thứ 7, dự kiến phát sóng tập cuối vào mùa Thu năm nay. Quyết định này đánh dấu chặng đường hơn nửa thập kỷ gắn bó với chương trình, nơi Kelly không chỉ khẳng định bản thân trong vai trò MC mà còn xây dựng được lượng khán giả trung thành nhờ sự chân thành và gần gũi của mình.

Trong thông điệp đăng tải trên trang Instagram cá nhân, cô viết: “Đây không phải quyết định dễ dàng, nhưng mùa này sẽ là mùa cuối cùng tôi dẫn chương trình. Rời khỏi lịch phát sóng hằng ngày sẽ cho phép tôi ưu tiên cho các con, điều mà tôi cảm thấy cần thiết và đúng đắn cho chương tiếp theo của cuộc đời chúng tôi”.

Quyết định này gắn liền với biến cố đau buồn trong cuộc sống riêng của Kelly. Người chồng cũ - nhà quản lý Brandon Blackstock - đã qua đời vì bệnh ung thư vào tháng 8/2025. Kelly hiện đang một mình nuôi dạy hai con là con gái River Rose (12 tuổi) và con trai Remington Alexander (10 tuổi).

Kelly Clarkson và chồng cũ.

Khi xuất hiện trên chương trình Today sau đó, Kelly chia sẻ thêm: “Tôi nghĩ mọi người đều hiểu lý do của thời điểm này. Cuộc sống gia đình, mối quan hệ giữa các thành viên đã thay đổi khá nhiều”. Nữ ca sĩ cho biết việc dẫn dắt một talkshow phát sóng hằng ngày trong khi cô vẫn theo đuổi nhiều dự án khác nhau đòi hỏi khối lượng công việc rất lớn. “Có quá nhiều thứ phải gánh vác. Vì vậy, tôi tự nhủ rằng đã đến lúc cần chậm lại và thu hẹp bớt những gì mình đang đảm nhận”, cô tâm sự.

Điều đáng chú ý là Kelly Clarkson sẽ không hoàn toàn rời xa màn ảnh nhỏ sau khi khép lại chương trình talkshow của mình. Nữ ca sĩ dự kiến trở lại với vai trò huấn luyện viên tại The Voice US trên NBC - chương trình thực tế âm nhạc đã góp phần khẳng định hình ảnh của cô trên truyền hình.

Trong nhiều mùa tham gia, Kelly không chỉ ghi dấu ấn bởi chuyên môn và khả năng dẫn dắt thí sinh mà còn được khán giả yêu mến nhờ sự hài hước, gần gũi và những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Sự trở lại này được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới trong sự nghiệp truyền hình của nữ ca sĩ sau khi nói lời chia tay với The Kelly Clarkson Show.