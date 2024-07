"Phải Chăng Là Định Mệnh" có giúp Kim So Hyun "hồi sinh" nghiệp diễn đi ngang?

HHT - Cùng nhà đài lẫn khung giờ phát sóng với "Lovely Runner", "Serendipity's Embrace" được đặt lên bàn cân so sánh với "người tiền nhiệm". Tác phẩm này có thể giúp Kim So Hyun tạo nên cú bật trong sự nghiệp như Kim Hye Yoon?

Serendipity's Embrace (tựa Việt: Phải Chăng Là Định Mệnh) thu hút sự chú ý nhờ visual "bừng sáng" lẫn chemistry "hợp rơ" của Kim So Hyun - Chae Jong Hyeop. Khán giả đánh giá bộ phim này là lựa chọn an toàn của Kim So Hyun.

Who Are You: School 2015 đánh dấu bước đột phá trong nghiệp diễn của Kim So Hyun khi cô cùng lúc thủ vai 2 vai - một cặp chị em song sinh. Trong khi Eun Bi hiền lành người thân thiện, hoạt bát thì Eun Byul lại khó gần và thâm trầm. Đến với Love Alarm, khán giả lại được nhìn thấy một nữ sinh Kim Jo Jo luôn chăm chỉ và vui vẻ bất chấp nỗi đau từ gia đình.

Có thể thấy, ngoại hình xinh xắn và đáng yêu đã giúp Kim So Hyun "ghi điểm" với loạt vai diễn nữ sinh trung học. Không chỉ vậy, quá trình không ngừng trau dồi và thử sức đã giúp Kim So Hyun có thể "cân" bất kể dạng vai nào.

Tuy nhiên, sau thành công của Sông Đón Trăng Lên, Kim So Hyun bất ngờ "ở ẩn" một thời gian dài. Với màn trở lại sau 2 năm, My Lovely Liar của cô lại khiến khán giả thất vọng khi kết thúc ở tỉ suất người xem khiêm tốn - 3,44%.

Điều tạo nên thất bại của My Lovely Liar không phải nằm ở diễn xuất của Kim So Hyun, mà đến từ kịch bản cũ kỹ và mạch phim nhàm chán, thiếu điểm nhấn. Kim So Hyun và Hwang Min Hyun là couple visual nhưng lại không tạo được phản ứng hóa học. Vì vậy netizen tin rằng điều mà Kim So Hyun còn thiếu là một kịch bản chất lượng và bạn diễn "hợp đôi", lẫn chút may mắn để cô phô bày khả năng diễn xuất "chín muồi" như School 2015 hay Sông Đón Trăng Lên.

Vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định Serendipity's Embrace sẽ tạo nên cú bật cao cho Kim So Hyun. Bởi hiện tại, phản ứng của khán giả Hàn vẫn khá mập mờ. Diễn biến 2 tập đầu của Serendipity's Embrace có cú twist nhưng quá chậm, chưa có quá nhiều mới lạ ở dòng phim rom-com. Rating tập đầu của phim là 3.9% trung bình toàn quốc, tập 2 giảm nhẹ còn 3.3%. Kim So Hyun và Chae Jong Hyeop được Knet khen đẹp đôi nhưng tạo hình cũ kỹ.

Knet bình luận trên theqoo: "Sao tôi không cảm nhận được phản ứng hóa học", "Họ dễ thương ấy, cảm giác thanh xuân", "Kim So Hyun đứng một mình tốt hơn, diễn xuất tốt cực. Nhưng ở cạnh bạn diễn thì chẳng có tí cảm giác yêu đương nào, đây chắc là bất lợi của cổ", "Mới 2 tập thôi, trông chờ..."

Ẩn sau vẻ ngoài vui vẻ, Hong Joo là một cô gái có nội tâm sâu sắc và nhiều tổn thương. Ở những tập tiếp theo, sau khi nhà văn Bang Jun Ho (Yun Ji On) và cũng là mối tình đầu của Hong Joo trở về, phim bắt đầu hé mở về những tổn thương cùng ám ảnh quá khứ của nữ chính. Diễn biến thăng trầm ở các tập tới tạo ra đất diễn và cao trào trong mối quan hệ của bộ đôi chính có thể sẽ tăng độ hút cho phim. Serendipity's Embrace vẫn có những hy vọng nhất định là sẽ "cứu cánh" bước chững sự nghiệp của Kim So Hyun.