Phản ứng trái chiều trước triển lãm của Quang Đại: Người ngao ngán, kẻ vớt vát

HHT - Dù đã tổ chức triển lãm hơn 2 năm, các tác phẩm hay triển lãm của Quang Đại đều khiến netizen phải "nói chuyện nhiều". Người chê bai vì không cảm nhận được yếu tố nghệ thuật trong triển lãm, người bênh vực cho những sáng tạo của Quang Đại.

Triển lãm cá nhân How Are You These Days? (tạm dịch: Dạo này bạn thế nào?) đã được cựu người mẫu Quang Đại thực hiện trong hơn 2 năm nay. Kể từ lần đầu tổ chức cho đến nay, triển lãm luôn nhận được sự quan tâm đến từ cả "người trong nghề" lẫn cộng đồng mạng.

Trong năm đầu tổ chức, triển lãm tập trung vào tranh vẽ cá nhân của Quang Đại. Tuy nhiên, ngay từ khi Quang Đại đăng các thông tin về triển lãm (tổ chức tại TP.HCM) vào nhóm "Mê Tranh" (một cộng đồng hội họa có tiếng với hơn 244K thành viên), các hình ảnh về triển lãm đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Người dùng L.L thẳng thắn, các bức vẽ này chỉ nên được trưng bày tại các địa điểm kinh doanh của Quang Đại vì cách bố trí triển lãm của anh như đang "bán không gian thay vì tập trung vào tác phẩm." L.L cho rằng, Quang Đại tuy có khiếu nhưng anh vẫn còn thiếu chiều sâu và thiếu một giám tuyển (quản lý tổ chức triển lãm) thực sự hiểu được một triển lãm nghệ thuật nói chung cần có gì.

Tương tự, khi tổ chức tại Hà Nội, Quang Đại tiếp tục nhận hàng loạt lời phê bình về chiều sâu nội dung của các bức vẽ. Tài khoản T.T góp ý thẳng thừng rằng Quang Đại "nên học vẽ và học những cái cơ bản thay vì cầm cọ lên và vẽ lung tung những thứ được Đại gọi là nghệ thuật."

Sau khi tổ chức trong nước, năm 2023, Quang Đại đưa triển lãm sang Pháp, Thái Lan, Hàn Quốc... Năm 2024, How Are You These Days? tiếp tục được Quang Đại tổ chức tại Amsterdam, Hà Lan.

Triển lãm lần này được Quang Đại mô tả là "tác phẩm sắp đặt đắm chìm" gồm 2500 tác phẩm "điêu khắc mềm hình trái tim" được làm thủ công được sắp đặt trong một căn phòng màu xanh màn hình (màu xanh Chroma Key). "Điêu khắc mềm hình trái tim" chính là... những trái tim bằng bông. Theo chia sẻ trên trang cá nhân, 2500 trái tim bằng bông trong triển lãm đều là hàng thủ công và được ê-kíp vận chuyển từ Việt Nam sang Hà Lan bằng đường biển.

Trên mạng xã hội Threads, không ít netizen cho biết họ vẫn chưa hiểu được dụng ý của Quang Đại, cũng như chưa tìm ra điểm khác biệt giữa "gối bông hình trái tim" và "tác phẩm điêu khắc mềm". Một lượng lớn bình luận "kinh hãi" với cách Quang Đại phối màu, khi chọn kết hợp giữa xanh lá và đỏ. Người dùng B. viết, thay vì được thư giãn, sự kết hợp trên lại khiến người xem "khó thở, tiền đình vì trong một không gian kín có đến hai tông màu tương phản."

Tuy nhiên, vẫn có không ít người đứng về phía Quang Đại. Tài khoản Trí Minh Lê chia sẻ rằng đứng từ góc độ "người ngoài ngành", triển lãm của Quang Đại tại Hà Lan vẫn có giá trị nhất định:

"Những miếng bìa carton được dán bằng những băng keo xám để tạo ra bàn tay đấy tượng trưng cho cái sự 'Chữa lành 4.0'. Chắp vá, nham nhở và đầy kẽ hở. Những trái tim đỏ mềm mại dúm dó trong một căn phòng chật hẹp kia tượng trưng cho những con người bị nhốt hẹp trong một không gian kín, thiếu trải nghiệm, sống theo số đông và định hướng bởi một bàn tay vô hình không biết là của ai đấy."

Trong bài viết gần đây về triển lãm của Quang Đại tại Hà Lan, trang Of Us and Arts cũng thể hiện quan điểm rằng nên "mở rộng tấm lòng đón nhận và quan sát bằng một góc nhìn mới hơn."

"Bất cứ cái gì Trần Quang Đại đang làm - đó, theo mọi nghĩa, là nghệ thuật đương đại. Người nghệ sĩ bộc lộ thực tại chủ quan và thế giới khách quan của họ qua những thử nghiệm vô thưởng vô phạt, sáo rỗng, phi lý, kì dị, bất bình thường, không khác nào cái memes đấy; thực hiện đúng chức năng của họ..."

Bài viết này cũng nhấn mạnh, bất kỳ cảm xúc nào khi trải nghiệm một tác phẩm nghệ thuật đương đại, dù là "ném đá" thậm tệ, hay đơn giản chỉ là một lượt thích, chia sẻ trên mạng xã hội thì cũng đều chứng minh được điều họ đang làm là nghệ thuật đương đại.