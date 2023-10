Quang Đại nối dài hành trình “chữa lành" với triển lãm tại Cung điện Hoàng gia Pháp

HHT - Sau Bangkok và Hàn Quốc, tọa độ tiếp theo được Quang Đại lựa chọn cho chuyến hành trình “How are you these days?” với chiếc vali chứa đầy những khoảnh khắc chính là tại Cung điện Vương thất - Palais Royal (Paris, Pháp).

Triển lãm lần này được tổ chức tại Cung điện Vương thất Palais-Royal nằm ở Quận 1, Paris, Pháp. Quang Đại quyết định lựa chọn nơi đây để thực hiện triển lãm “How are you these days?” (tạm dịch: Dạo này em thế nào?) bởi sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Khi đặt chân đến cung điện, khách tham quan sẽ cảm nhận được sự bình yên, thư thái và có dịp lắng nghe những suy nghĩ bên trong của bản thân.

Với thông điệp tìm lại sự kết nối bằng một cuộc đối thoại, Quang Đại đã gây ấn tượng khi truyền tải ngay tại ô cửa kính lớn của phòng trưng bày với câu hỏi đầy ngọt ngào bằng cả 3 ngôn ngữ Pháp - Anh - Việt: “Comment vas-tu ces jours ci? How are you these days? Dạo này em thế nào?”.

Triển lãm lần này đã đưa Quang Đại hồi tưởng lại một kỷ niệm trong quá trình trưởng thành của bản thân: Một đứa bé tám tuổi, đang tham dự một buổi điêu khắc dành cho những tài năng trẻ. Chủ đề của buổi điêu khắc khi đó là tạo ra năm con vật khác nhau, nhưng trái tim của anh nhất quyết muốn điêu khắc năm chú rùa độc đáo.

Quang Đại chia sẻ: “Mong muốn tìm kiếm vẻ đẹp trong những điều khác biệt tinh tế đã khơi dậy ngọn lửa trong mình. Tuy nhiên tác phẩm của mình chưa được đánh giá cao, và được nhận xét rằng cần cố gắng sáng tạo hơn. Tất cả đã khiến mình tự hỏi bản thân rằng: Liệu chúng ta có đang bị giới hạn bởi những “chiếc hộp" của định kiến hay không?"

Trước đó, triển lãm trị liệu nghệ thuật phi lợi nhuận “Dạo này bạn thế nào?” của Quang Đại đã diễn ra với 13 lần triển lãm trong một năm tại Việt Nam và Thái Lan. Cũng trong tháng 8 vừa qua, Quang Đại tiếp tục ghi dấu ấn trên nền nghệ thuật quốc tế khi là một trong 23 nghệ sĩ từ nhiều quốc gia góp mặt tại triển lãm Figures 2023 của CICA Museum ở Hàn Quốc.