Phì cười với lý do khiến Lãnh Thanh ra Bắc đóng phim VTV: Thật thà đến không ngờ!

HHT - Những tưởng Lãnh Thanh gia nhập “vũ trụ phim VTV” vì một lý do hoành tráng nào đó, hóa ra nam diễn viên lại ra Bắc đóng phim vì một mục tiêu đơn giản, chân chất đến không ngờ.

Nơi Giấc Mơ Tìm Về là phim truyền hình sắp lên sóng VTV và cũng là lần đầu tiên Lãnh Thanh gia nhập vũ trụ phim VTV. Trước đó, khán giả mới chỉ biết đến Lãnh Thanh qua các phim điện ảnh như Thưa Mẹ Con Đi, Chị Chị Em Em 1, Cô Gái Từ Quá Khứ.

Trong buổi quảng bá giới thiệu phim Nơi Giấc Mơ Tìm Về, Lãnh Thanh tiết lộ rằng anh ra Bắc đóng phim là để gia đình, hàng xóm dưới quê nhà Thái Bình có thể thấy anh trên ti vi. Bởi trước đó, người thân vẫn thắc mắc vì sao Lãnh Thanh làm diễn viên nhiều năm mà chẳng thấy anh xuất hiện trong những bộ phim chiếu trên ti vi. Lãnh Thanh thú nhận anh đã rất cố gắng để có ngày được đóng phim VTV, và đây chính là cơ hội để anh chứng minh cho người nhà, bạn bè về công việc mình theo đuổi bao năm.

Trong Nơi Giấc Mơ Tìm Về, Lãnh Thanh đóng vai nam chính Gia An, một chàng trai thích cuộc sống tự do, bay bổng và nhất quyết không muốn kế nghiệp gia đình. Trong khi đó, bà nội của Gia An lại là một doanh nhân tài giỏi, quyền lực, sau bao năm chèo lái công ty của gia đình thì muốn truyền lại sự nghiệp cho cháu trai duy nhất.

Cũng vì chuyện này mà hai bà cháu nhiều lần rơi vào mâu thuẫn vì khoảng cách thế hệ, vì khác biệt về suy nghĩ quan điểm khiến Gia An cùng bà ngày càng rạn nứt, những tưởng chẳng thể hàn gắn. Nhưng sau tất cả, hai bà cháu đều nhận ra rằng chỉ có tình thương yêu, thấu hiểu mới giúp chúng ta vượt qua được những hiểu lầm, xa cách.