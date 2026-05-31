Phía Bên Kia Thành Phố: Vì sao khán giả lại mong nữ chính đừng xuất hiện?

HHTO - Thật không ngờ có ngày phim VTV cũng xây dựng được tình bạn giữa hai chàng trai thú vị tới mức khán giả chỉ mong nữ chính đừng đến nữa.

Phía Bên Kia Thành Phố vừa mới lên sóng đã được khán giả cho điểm cộng vì kịch bản nhanh, tình tiết chân thực, lời thoại sống động và hai nam chính cực thú vị.

Cương và Khuê càng đối lập lại càng thân thiết.

Kịch bản xoay quanh Cương và Khuê, đôi bạn thân thiết từ khi còn bé xíu đến lúc lên cấp 3, luôn gắn bó với nhau dù đối lập hoàn toàn. Khuê (Thái Vũ) được xem là "thiên tài Toán học" của trường, còn giành giải Nhất Olympic Toán học châu Á tại Việt Nam. Cũng vì giỏi vượt trội, được thầy cô cưng chiều nên Khuê bị bạn bè xa lánh, đố kỵ, thậm chí còn bị trêu chọc bắt nạt nên lúc nào cũng lo lắng sợ sệt khi đến trường.

Cương lúc nào cũng bênh vực và bảo vệ Khuê.

Những lúc ấy, chỉ có cậu bạn chí cốt Cương (Hoài Vũ) đứng ra bênh vực Khuê. Cương bị xem là học sinh cá biệt, ngỗ nghịch, mải chơi lười học nhưng lại luôn chống lại cả thế giới để bảo vệ cậu bạn thân. Cương chẳng ngại ra tay với Thái - con trai của hội trưởng hội phụ huynh vì dám bắt nạt Khuê, còn ghi lại bằng chứng Thái gây chuyện để bố mẹ hắn ta không có cách nào bênh vực con trai thêm nữa.

Sau 3 tập đầu, tình bạn chí cốt của Khuê và Cương khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Đặc biệt, nhân vật Cương học kém nhưng lại đầy tinh thần trượng nghĩa, nói chuyện sắc sảo kín kẽ, lúc nào cũng xả thân vì Khuê được người xem thả tim nhiệt tình. Ai cũng mong Cương sẽ tiếp tục là thần hộ mệnh của Khuê và mong nữ chính lâu lâu mới đến.

Tình bạn ấy sẽ ra sao khi Lan xuất hiện?

Nhưng từ tập 3, Lan đã xuất hiện làm hai chàng trai chao đảo. Cương để ý Lan ngay từ buổi đầu cô bạn vào lớp, nhưng Lan lại quan tâm đến cậu bạn học giỏi tên Khuê. Và tình bạn 3 người chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều xáo trộn, khi Cương và Khuê vừa muốn đến với Lan, lại vừa không muốn đánh mất tình bạn quý giá.