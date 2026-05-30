"Nụi" Nghĩa kể chuyện đêm khuya, gọi tên Anh Tài "rớt nền" tại ATVNCG 2026

HHTO - Chỉ qua một câu chuyện ẩn ý về "bầy rắn" và mật mã chữ cái, "Anh tài" Đại Nghĩa khiến người hâm mộ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 được phen xôn xao đi tìm danh tính nam nghệ sĩ vừa bị "xâu xé" đến rơi cả phấn nền.

Mới đây, trên trang Threads cá nhân, nghệ sĩ Đại Nghĩa ("Nụi" Nghĩa) đã thu hút sự chú ý của các fan Chông Gai khi chia sẻ một câu chuyện hậu trường hài hước theo phong cách "kinh dị đêm khuya".

Theo lời kể của nam nghệ sĩ, tại khu vực giường ngủ chung của các Anh tài xuất hiện một "bầy rắn đang tụ lại xì xì rất rôm rả". Giữa lúc ai nấy đều né tránh, một "thằng bé vô tư hồn nhiên" đã vô tình đi ngang qua và ngay lập tức trở thành mục tiêu "xâu xé" của hội anh em. Kết quả của màn "tác động vật lý" hài hước này là nạn nhân phải rời đi trong thảng thốt, để lại cả... một lớp phấn nền vương vãi trên giường.

Nhiều fan cũng hi vọng "Chuyện kể đim phia" của "Nụi" Nghĩa sẽ là một series.

Ngay dưới bài đăng, người hâm mộ liên tục đồn đoán và gọi tên nhiều Anh tài như Hoàng Dũng hay Cheng. Tuy nhiên, Đại Nghĩa đã nhanh chóng "thả xích" một dãy ký tự bí ẩn: "U G N A H Q D N O O". Bằng tài thám tử, các fan đã nhanh chóng giải mã các chữ cái đảo ngược này và gọi tên "khổ chủ" chính là "Anh tài" Hồ Đông Quan.

Những "tín hiệu" từ Anh Tài Đại Nghĩa khiến fan "ngờ ngợ" cái tên bị "xâu xé".

Sự hài hước và cách tương tác "bắt trend" này cho thấy một khía cạnh rất khác của Đại Nghĩa tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Là một diễn viên, người dẫn chương trình gạo cội với hàng chục năm kinh nghiệm nghề nghiệp, anh vốn quen thuộc với khán giả qua hình ảnh chỉn chu, mực thước trên các sân khấu lớn. Việc gác lại hình tượng nghiêm túc để hòa mình vào năng lượng trẻ trung, không ngại "lầy lội" cùng đàn em cho thấy sự thích nghi nhanh chóng của nam nghệ sĩ trong môi trường truyền hình thực tế.

Không chỉ chăm cập nhật "biến số" hậu trường, Đại Nghĩa còn khiến fan thích thú khi chủ động đính chính những hiểu lầm "dở khóc dở cười". Gần đây nhất, ngay khi "Anh tài" Lê Xuân Tiền vừa đăng tải tấm poster nhầm lẫn năm sinh của đàn anh thành 1978, "chính chủ" đã lập tức vào để lại bình luận nhắc nhở đàn em, đồng thời khẳng định lại trên trang cá nhân: "Nụi sinh vào mùa Thu năm 1987".